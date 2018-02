Voortaan met je vrienden naar Parkpop Saturday Night

Na vier succesvolle edities van Night at the Park komt er dit jaar een gloednieuw evenement aan de vooravond van Parkpop: Parkpop Saturday Night. Twee headliners van het evenement met entreegeld zijn al bekend: Kim Wilde en Clouseau. Parkpop wil hiermee één festivalgevoel creëren in een lang weekend van 22 tot en met 24 juni met Parkpop Downtown op vrijdag en het grote, gratis toegankelijke Parkpop festival op zondag.

Ook met Parkpop Saturday Night mikt festivaldirecteur Guus Dutrieux vooral op 35-plussers. “Night at the Park was de afgelopen vier jaar heel succesvol”, vertelt hij. “Daar komt nu een heel tof evenement voor terug dat bovendien breder is van opzet. Dat zie je straks terug in de line-up. En anders dan in de voorgaande jaren, kunnen ouders nu ook hun kinderen meenemen.”

Dutrieux ziet het al helemaal voor zich: van de vele mogelijke namen voor het festival die voorbijkwamen bleef ‘Saturday Night’ het meest hangen. Daarbij dacht Dutrieux vooral aan de gelijknamige hit van rock-’n-rolllegende Herman Brood. “Dat nummer gaan we het festival, als er even geen band speelt, zeker draaien. En dat zullen we elk jaar blijven doen.”

Vriendenfeest

Binnenkort zullen ook de andere optredens naast Kim Wilde en Clouseau bekend worden gemaakt. “We gaan voor een hoogwaardig programma”, zegt Dutrieux daarover. Dat verdient ons publiek, een echt concertpubliek. Het is ook een echt vriendenfeest. Van de drie keer per jaar dat oude vrienden en vriendinnen iets leuks met elkaar doen, is dat vaak bij ons aan de vooravond van Parkpop”

In 2014 begon de groei van Parkpop naar meerdere dagen met een betaald festival op de avond ervoor. Vorig jaar kwam daar een derde dag bij: Parkpop Downtown brengt de sfeer van het popfestival al op vrijdag naar de binnenstad van Den Haag, vooral op en rond de Grote Markt. Ook poppodium ’t Paard (van Troje) doet mee en er is een afterparty in de Zwarte Ruiter.

Parkpop Weekend

“Het is logisch om nu de volgende stap te zetten naar Parkpop 2.0”, vindt Dutrieux. Programmeur Claudia Raven van Ducos Productions voegt daaraan toe: “Parkpop Saturday Night sluit zo naadloos aan op Parkpop Downtown op vrijdag en het vertrouwde Parkpop. We zetten hiermee stevig in op een compleet Parkpop Weekend. Het betaalde festival op zaterdagavond maakt Parkpop ook toekomstbestendig. De inkomsten daarvan helpen om het festival op zondag gratis te houden.”

Tickets vanaf vandaag

De nieuwe naam brengt ook nieuwe programmering. Dutrieux: “Het geeft ons de armslag om het programma te verbreden met hits uit de laatste tientallen jaren in plaats van alleen de jaren ’80 en ’90. De inrichting van Parkpop wordt in 2018 anders. Podia worden verplaatst, waardoor een intiemer festivalgevoel ontstaat. Twee van de zes podia van Parkpop zijn in gebruik op Saturday Night waar zo’n 20.000 tot 25.000 mensen worden verwacht. De ticketverkoop begint vandaag met een beperkte hoeveelheid early bird tickets (normaal € 35,-, nu 27,50).

Groen

Parkpop is milieubewust. “Het initiatief voor vergroening van Haagse evenementen komt van ons”, zegt Dutrieux. Steeds meer podia draaien op groene stroom uit grote batterijen, de zogenoemde Green Batteries zonder uitstoot. Het is fijn dat de gemeente zich ook flink inzet, onder meer door de komst van elektrische taxi’s te stimuleren, waar wij speciale standplaatsen voor hebben. Elk jaar worden we groener. In 2020 willen we het eerste festival zijn dat volledig draait op die groene stroom.”

