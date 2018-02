Travolta werkt aan Grease-reünie met Newton-John

Het is the day after voor Megan en Joshua en dat weet iedereen. Ze hebben voor het eerst seks gehad en wij weten niet wat dit betekent voor het spel, en al helemaal niet voor de relatie van Megan. Heeft ze er spijt van of niet? En hoe zal Kevin reageren? Één ding is duidelijk, er is veel gebeurd.

Joshua wordt voor de eerste keer wakker naast Megan en zij lijkt er spijt van te hebben. „Op dat moment leek het gewoon goed”. Joshua was er voor Megan en als hij er niet was geweest had ze een heel zwembad vol tranen gevuld. De beelden van Kevin hebben haar echt gekwetst. En laten we vooral die vijf keer dat hij is vreemdgegaan niet vergeten…

De beelden van Megan en Joshua bij het kampvuur zijn Kevin niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft niet goed geslapen en voelt zich belabberd, maar kan met Cherish praten over wat er is gebeurd bij het kampvuur. Kevin beseft nu hoe erg hij Megan mist en houdt het niet droog.

Bij de dames heeft het kampvuur ook effect gehad. Deborah heeft als een baby geslapen door de beelden van Tim en Vanessa is ook nog steeds heel blij met wat ze heeft gezien van Jeremy. Bij beide heren geldt hetzelfde. Tim denkt Deborah nog erger te gaan missen (hoe is het mogelijk?) na het zien van haar tranen en het horen van haar woorden.

Deborah en Vanessa, en iedereen op het resort, zijn op de hoogte van de spontane rendez-vous van Megan. In Vanessa’s woorden: „het ging goed fout”. Zolang Joshua geen spelletjes speelt met Megan maakt Vanessa zich geen zorgen. Ze heeft tenslotte zelf de keuze gemaakt.

Daniëlle begint haar dag met tranen. Mezdi heeft het veel te gezellig met Laetitia en Zwanetta en Daniëlle herkende ‘haar’ Mezdi niet op de beelden. Wat haar het meest pijn doet, is dat hij niet eens een beetje zijn best heeft gedaan. „Hij kwam hier en ging meteen los”.

Mezdi heeft ook geen goede nachtrust achter de rug. De intieme dans tussen zijn Daniëlle en Fabrizio staat op zijn netvlies gebrand en hij vindt het alles behalve prima. Verder maakt hij zich niet echt druk om zijn situatie. Hij weet alleen niet wat Daniëlle allemaal heeft gezien. Dit krijgt hoe dan ook een staartje…

Het is tijd om FBI-agent te spelen, want terwijl de mannen op groepsdate gaan, mogen de meiden de kamers van hun vriendjes binnenstebuiten keren. Het hele resort is voor een paar uur het terrein van de vriendinnetjes. Vanessa ziet meteen dat Jeremy zijn ongeopende Durexdoosjes buiten heeft gezet. Duidelijker dan dit kan je het niet hebben!

Door de kamer van Jeremy te bezoeken krijgt Vanessa het even moeilijk. Natuurlijk mist ze hem heel erg, maar ze praat er niet over. Het is nog maar negen dagen, maar het gemis blijft zorgen voor tranen.

Het is de beurt aan Deborah en in Tims kamer ziet ze alleen dingen waar ze emotioneel van wordt. Het begint al bij de deur met het no girls allowed-bordje en als ze een notitieboekje vindt waarin hij heeft geschreven is er helemaal geen houden meer aan. Er staat dat hij Zwanetta niet echt heeft gekozen voor de eerste date, ze was simpelweg de eerstvolgende in de rij. En je raadt het al, ook hierdoor moet Deborah huilen.

Megan en Daniëlle steunen elkaar omdat ze allebei geen goed nieuws kregen bij het kampvuur. Daniëlle is vooral bang om kledingstukken te vinden in Mezdi’s kamer die niet van hem zijn, maar van een van de dames. Het enige wat ze aantreft is de camera die de innige knuffel tussen hem en Laetitia heeft opgenomen. Al het respect dat Daniëlle voor hem had is helemaal weg.

Na deze geheime speursessie is bij de verleiders duidelijk geworden dat Vanessa en Deborah écht niet zo makkelijk te paaien zijn als zij dachten. Verleider Andrea grapt: „Temptation wordt opgedoekt dit jaar”. Megan had alleen maar boze gevoelens toen ze bij Kevin op de kamer was en Daniëlle wilde haar bevindingen delen met Fabrizio.

’s Avonds is het weer tijd voor een feestje om de mannen en dames weer wat losser te krijgen. Voor Kevin is Temptation, naar eigen zeggen, een beetje een strafkamp geworden. De tijd van bezinning is aangebroken bij Kevin, maar dat is allemaal achteraf. Megan biecht in de hut op dat ze tegenover Kevin geen spijt van haar actie met Joshua. Het enige waar ze spijt van heeft is dat ze zo weinig respect heeft gehad voor haarzelf waar de camera bij was.

Zwanetta en Laetitia zijn er van overtuigd dat Mezdi nog zal zwichten. Mezdi noemt haar zelf ook een dame met „hele mooie kenmerken”. En als Zwanetta de waarheid spreekt is Mezdi ook bij haar handtastelijk op plekken waar je niet zomaar komt. Jeremy observeert de twee vanaf een afstand en vindt het er ook riskant uit zien.

Terwijl Mezdi de draad weer oppakt met Zwanetta, doet Daniëlle dat met Fabrizio. Na wat afstand te hebben gehad, trekken de twee weer naar elkaar toe onder het mom van ‘vrienden zijn’. Eens zien hoe lang dat goed gaat.

Na het bezoek aan het mannenresort kunnen Deborah en Vanessa zich ook wat losser opstellen. Vanessa zit aan de wodka en is een beetje aangeschoten en daar wil Gino maar wat graag op inspelen. „We gaan haar over de schreef krijgen”. Jammer voor Gino heeft ze hem al meteen door. Op de achtergrond zijn en een luisterend oor bieden is zijn tactiek en daar is Vanessa zich heel goed bewust van.

Cherish zet haar zinnen op Tim. „Een man die bezet is, is veel spannender voor mij”. Dan is Tim natuurlijk de enige voor wie ze kan gaan. Deborah en Tim zijn ervan overtuigd dat ze elkaar niet zullen bedriegen. En toch dekt Tim zijn microfoontje af wanneer Cherish wegloopt en hij tegen Mezdi praat. Waar zou dat nou over gaan…?

Lees ook Dit zijn de koppels van Temptation Island Likeability of 4

Zal Cherish erin slagen om Tim om haar vinger winden? En hoe loopt het af met Kevin en Deborah? Check het elke donderdag om 20:30 op RTL5 of direct na de uitzending op Metro!