Titels van Thomas: Peter R., flirten en een monnik

Gerard Spong & Peter R. De Vries – PS Dit is vertrouwelijk

Dit is het soort boek dat op door een handige redacteur wordt bedacht: twee BN’ers, uitgesproken meningen, een jaar lang schrijven ze elkaar wekelijks een brief, kaft eromheen en verkopen maar. Maar helaas: PS Dit is vertrouwelijk is vooral een wijdlopige en nietszeggende correspondentie geworden. Voor elk enigszins boeiend inzicht – en die staan heus ook wel in deze bijna vierhonderd bladzijdes – kun je gerust negen oninteressante passages aanstrepen. Het grootste probleem is dat de simpel schrijvende Peter R. De Vries en de meer archaïsche en stilistisch betere Spong het voornamelijk eens zijn. Ze hebben amper verschillende standpunten, leggen elkaar hooguit wat uit vanuit hun eigen vak, stellen vervolgens braaf vragen om de correspondentie levendig te houden. En ja, soms zeggen ze plotseling iets openhartigs (meestal in de categorie: wil ik dit weten?) of iets zogenaamd ‘tussen ons gezegd en gezwegen’ – maar uit alles blijkt: dat is schijnintimiteit. Deze correspondentie is voor een publiek geschreven, niet omdat de twee werkelijk iets aan elkaar kwijt wilden.

Dave Eggers - De Monnik van Mokka

Het klinkt vrij absurdistisch, toch is het allemaal waargebeurd: een Amerikaanse koffiehandelaar met Jemenitische wortels komt uit het niets terecht in een bloederige burgeroorlog. Overal granaten en blokkades, geen zicht op ontsnapping. Het overkwam Mokhtar Alkhanshali, die na jaren ploeteren zijn droom najaagt om als idealistische koffiehandelaar naar Jemen te gaan: niet alleen zijn familiegrond, ook de plaats waar koffie vijfhonderd jaar geleden werd 'uitgevonden'. In dit non-fictieboek wordt Mokhtars persoonlijke verleden steeds afgewisseld met de geschiedenis van koffie – dat klinkt nogal saai, maar laat zoiets gerust over aan de veelgeprezen Amerikaan Dave Eggers. Zoals we van hem gewend zijn beschrijft hij het allemaal strak en misschien ook een tikkeltje droog, maar vooral toegankelijk. En zoals ze van hem gewend zijn levert het geëngageerde, niet te drammerige non-fictie op die leest als een sterke roman. Indrukwekkend.

Laura de Koning – De flirtcursus

Typische feelgood-romans zijn zeldzaam – alleen dat al maakt De flirtcursus een opmerkelijke uitgave. Het boek straalt in elk opzicht plezier uit. Optimisme zelfs. Zonnig omslag, vlotte schrijfstijl, korte, scenische hoofdstukken die geen moment zwaar worden. En dat terwijl het hoofdpersone Ted aanvankelijk niet bepaald mee zit. Haar man blijkt tot haar schrik een affaire te hebben, waarop ze met haar twee kinderen en zonder geld op zichzelf gaat wonen. Met haar beste vriendin en fitgirl Soraya - ook vrijgezel - besluit ze een flirtcursus voor mannen op te zetten, wat zowaar een succes wordt. Onvermijdelijk verschijnen daarmee ook nieuwe mannen in Teds eigen leven. Wat volgt in dit debuut van de Nederlandse Laura de Koning is soms wat karikaturaal, soms herhalend en expliciet, maar er zit zo’n aanstekelijk tempo in dat ik vanzelf verder las. Geen boek om tijdens leesclubs langdurig te analyseren, wel een boek om een paar avonden geamuseerd in te verdwijnen.