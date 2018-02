Temptation's Pommeline en Merijn uit elkaar

Het incident met Lana del Rey laat maar weer eens zien dat het leven van een artiest niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Een man had, zo bleek de afgelopen dagen, plannen om Lana del Rey te ontvoeren, maar werd op tijd tegengehouden. De zangeres is niet de enige met een doorgedraaide stalker, Metro zet een aantal bekende slachtoffers op een rij.

Lennon: vermoord

Het meest bekende gruwelverhaal over een doorgeslagen fan is natuurlijk de moord op John Lennon in 1980. Mark David Chapman was altijd een groot fan van de voormalige Beatle en zijn bewondering ging zelfs zo ver dat hij net als Lennon trouwde met een Amerikaans-Japanse vrouw. Chapman had al wel psychische problemen en toen zijn toestand verergerde kreeg hij een hekel aan John Lennon. Op 8 december 1980 hadden Chapman en Lennon een korte ontmoeting in de avond waarbij er nog handen werden geschud. Een uur later schoot Chapman vier kogels door zijn lichaam. Na de moord bleef Chapman op de plaats delict om nog even rustig een boekje te lezen. Chapman zit nog steeds in de gevangenis.

John Lennon.

Twee slachtoffers

Halle Berry en Madonna hebben dezelfde stalker gehad. Het begon met een grote liefde voor Madonna. Hij dreigde haar keel door te snijden als zij niet zijn vrouw wilde zijn. Hij was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis waaruit hij later ontsnapte en daarna Halle Berry zou willen vermoorden. Een paar jaar geleden kwam hij weer in het nieuws toen een opslagruimte van hem werd leeggehaald en er een groot aantal lugubere spullen tevoorschijn kwam zoals een onthoofde pop, een notitieblokje met vreselijke teksten, veel messen en een barbierugzakje. De stalker is weer opgenomen in hetzelfde psychiatrische ziekenhuis.

Madonna.

Carice: vunzige teksten

Maar ook onze lieftallige BN’ers worden vaak genoeg lastiggevallen. Gerard Joling, Linda de Mol en ga zo maar door. Carice van Houten had een stalker die haar maar liefst achthonderd mails stuurde met vunzige teksten. Daarnaast zocht hij haar thuis op, gooide spullen door haar brievenbus en vroeg hij ondertrouw aan. De man werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Carice van Houten.

De vriend/vriendin van

Pas nog werd Taylor Swift ook al lastiggevallen door een extreme fan die zwoor dat Taylor zijn vriendinnetje was. De zanger Dotan had een soortgelijke stalker die uiteindelijk zelfmoord pleegde en in de dagen daarvoor aan familie en vrienden vertelde dat zij een relatie met Dotan had. Obsessies worden sneller ontwikkeld voor bekende mensen, omdat je ze via de media makkelijk kan volgen en op die manier een band kan ontwikkelen die eigenlijk niet echt bestaat.

Dotan.

