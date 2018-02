Temptation Island aflevering 4: De eerste keer seks?

Vorige week dook Mezdi de zee in met een topless dame en barstten Daniëlle en Fabrizio in huilen uit. Het kampvuur komt steeds dichterbij en dat betekent dat de koppels voor het eerst elkaars beelden zien en die zijn, in sommige gevallen, niet bepaald fraai. Eens zien wat de schade is…

Dag vier is begonnen en Tim maakt de mannen wakker op zijn eigen manier. Op het vrouwenresort begint de ochtend ook. Vanessa start de dag in het hutje voor positive vibes. Ze neemt zich voor niet meer te huilen. You go girl! Megan start haar dag echter met twijfels. Ze voelt zich schuldig over haar gezellige avond met Joshua.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Op het manneneiland is iedereen al wakker, behalve Mezdi. Zou hij ergens verstrengelt liggen met een dame of ligt hij alleen in bed? Laetitia vertelt Maxime hoe haar avontuurtje in de zee met Mezdi was en vertelt dat er niks spannends is gebeurd. Wanneer de camera’s er niet zijn is het een ander verhaal, dan zijn de handjes wat losser, zegt ze. Ondertussen ontwaakt Mezdi en lijkt het niet alsof hij ergens spijt van heeft. Een gezellige nacht “met mate” zoals hij het zelf noemt.

Megan hoopt op goede beelden, maar is ook blij om Kevin weer te kunnen horen en zien. Mezdi is naar eigen zeggen niet bang, maar vooral nieuwsgierig. Zijn wederhelft Daniëlle is óók niet bang, slechts zenuwachtig. Zorgen de beelden voor bakken met tranen of voor een glimlach van oor tot oor. What’s it gonna be?

De zon heeft plaatsgemaakt voor de maan en het kampvuur staat te knetteren. De eerste die aan de beurt is, is Vanessa. Zij krijgt eerst beelden te zien waarin Tim zegt dat zij en Jeremy in een dipje zitten en daarom meedoen aan Temptation. Deborah staat met open mond te kijken en Vanessa ontkracht dit meteen. Het tweede fragment is van een feestje waar hij het naar z’n zin heeft en niet eens opkijkt naar de twerkende billen voor z’n neus. Vanessa haalt weer rustig adem, want Jeremy heeft het naar z’n zin en lijkt zijn meisje trouw te blijven.

Het eerste wat Jeremy te zien krijgt is Vanessa die verkondigt dat er geen temptation voor haar is op het resort. Daarna ziet hij een van de verleiders die zichzelf bestempelt als de beter versie van Jeremy. Hij is er niet van onder de indruk: “kat in het bakkie”, zegt hij stellig. Tim verschijnt bij Deborah op beeld met zijn mooie welkomstbericht ‘no girls allowed, enkel Deborah Leemans’. Ze begint te huilen en fluistert hoe lief ze het vindt. Deborah: “tranen van geluk”.

Het moge duidelijk zijn dat Tim zijn vriendin Deborah ontzettend mist. Hij slaat zich erdoorheen, want hij weet dat hij aan het eind van dit avontuur op z’n knieën zal gaan en Deborah dé vraag zal stellen. "Zij wordt mijn vrouw”, aldus Tim. Het eerste wat hij ziet en hoort is hoe erg Deborah hem mist en dan beginnen ook bij hem de tranen te lopen.

Up next is Megan. Temptation is de laatste kans voor Kevin en Megan hoopt daarom op goede beelden. Ze krijgt te zien hoe Kevin in een hangmat ligt met een dame. Er wordt wat gefluisterd, de ondertiteling biedt uitkomst: “je moet je benen wel opendoen”. Het wordt duidelijk dat hij er niet inlag met één dame, maar zelfs met twee. Z’n hand lag tussen de benen van Yasmin. Op het tweede beeld loopt Kevin hand in hand weg met Cherish. Daar komt nog een derde beeld bij, waarop te horen is dat Kevin zijn Megan achter haar rug ‘dom’ noemt. Dit ziet er niet rooskleurig uit voor Kevin…

De koppels weten niet wat ze van elkaar te zien krijgen. Vandaar dat Kevin vooraf nog zeker is van zijn zaak. Dan ziet hij Joshua praten met Megan en hoort hij alle twijfels over hun relatie uit haar mond komen. “Het doet gewoon pijn, omdat ik besef dat hij nooit van me heeft gehouden” klinkt het uit de mond van Megan. Een nerveus lachje klinkt uit Kevins mond. “Ze hebben alleen maar over mij gepraat, dus ik zie niks verkeerds, hoor”. Weet je dat héél zeker, Kevin?

Als laatste zijn Daniëlle en Mezdi aan de beurt. Het scherm wordt gevuld met de champagnescène van Laetitia en Mezdi. Daniëlle kijkt verbaasd en bedenkelijk naar hoe Laetitia vertelt waar Mezdi op haar arm en tussen haar benen lag. De drie dames draaien gelijk naar Daniëlle en wachten op haar reactie, maar ze zwijgt. Het tweede fragment is het moment waarop Mezdi Laetitia omarmt en waar ze hem likt aan zijn oor. Het derde fragment, waar ze inmiddels flink angstig voor is, is de nachtelijke duik met de topless Zwanetta, Maxim en Laetitia. Daniëlle: “geen woorden voor, laat ik het zo zeggen”.

Het kampvuur wordt gesloten met Mezdi. Hij ziet Fabrizio, ook wel bekend als Kleurplaat, met haar in het zwembad, maar schrikt nergens van. Mezdi: “ik ben blij dat ze het naar haar zin heeft en contact kan leggen. Ik krijg het hier niet benauwd van”. Het tweede fragment is ook van Fabrizio en hij vertelt over de chemie tussen hem en Daniëlle. Daarna volgt een fragment van hun date. Het lijkt alsof Mezdi begint te zweten na het zien van de intieme dans tussen haar en Fabrizio. “Ik zou het niet goedkeuren, maar ze ziet er goed uit in die jumpsuit”. Maar daar gaat het niet om, Mezdi.

Op de weg naar huis laten Daniëlle en Megan hun emoties de vrije loop. Het zit hoog bij Daniëlle en ze besluit de hut op te zoeken. Het feit dat hij geen moeite heeft gedaan en haar zomaar aan de kant heeft gegooid doet haar pijn. “Heel Nederland zal zien wat voor zwijn jij bent”.

Nu Daniëlle zo emotioneel is, kan Fabrizio het niet laten om met haar te zijn. Hij probeert haar te troosten en natuurlijk haar stukje bij beetje voor hem te laten vallen. “Het ligt allesbehalve aan jou”. Verleider of niet, Daniëlle heeft wel veel aan zijn woorden.

Bij de mannen heersen er gemengde gevoelens. De meesten denken na het kampvuur niks te hoeven vrezen, maar het avontuur duurt nog tien lange dagen. Genoeg tijd voor de verleiders om hun relaties kapot te maken.

Megan zit nog steeds te denken aan de beelden van Kevin en hoe hij haar naïef en dom noemde. Gelukkig is Joshua daar om te luisteren en haar op te beuren.

Megan is niet de enige die zit te malen. Kevin realiseert zich dat Joshua wel eens een gevoelige snaar kan raken bij Megan en dat dat foute boel kan betekenen. “Ik was echt dom bezig”. Wel een beetje laat, Kevin, vind je niet? Hij ziet wél in dat ze het moeilijk heeft, gezien de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt. Het enige wat hij kan doen is hopen dat hun band sterker is dan zijn gigantische fouten.

Ondertussen is Megan weer happy en kan ze weer praten over Kevin. Echt positief is het niet, want ze noemt hem een hoer en een mannenslet. Het was zijn laatste kans en die heeft hij helemaal verpest. Hij heeft het zelfs zo verpest dat Megan nu zélf Joshua opzoekt voor een dansje op de dansvloer. “Voor het eerst in jaren voel ik me goed, mezelf en gelukkig” vertelt Megan. Ze heeft al haar sores uit haar hoofd gezet en begint nu echt te genieten.

Joshua ziet dat Megan haar mindset heeft veranderd en voelt dat het tijd is om toe te slaan. “Ik heb al een paar keer gezegd dat het gevaarlijk is wat ze doet” en hij noemde het zelfs uitdagend. Een knuffel hier, een kusje daar. Megan denkt niet aan de camera’s, maar overduidelijk aan zichzelf. Terwijl Kevin hoopt dat Megan haar verstand gebruikt, is het al een beetje uit de hand gelopen, zoals Joshua zelf zegt.

De beelden spreken voor zich. Iedereen op het resort heeft door dat Joshua en Megan weg zijn en ze besluiten luistervinkje te spelen bij de deur van hun kamer. Vanessa: “je hoorde dat ze het leuk hadden daarbinnen”. De eerste échte relatiebreuken op Temptation zijn een feit.

Hoe gaat het nu verder met Megan en Kevin? Gaat Daniëlle dezelfde aanpak nemen als Megan of blijft ze trouw aan Mezdi? Check het elke donderdag op RTL 5 om 20:30 of direct na de uitzending op Metronieuws!

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar