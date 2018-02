Technische storing tijdens stemmen The Voice?

Hij staat op nummer 11 in de DJ Mag Top 100, heeft miljoenen volgers op social media en launchte woensdag op spectaculaire wijze zijn nieuwe plaat Future, naar eigen zeggen zijn grootste body of work ooit. Don Diablo heeft het nog nooit zo druk gehad en dat is positief: „Laat ik het zo zeggen, 2018 is voor mij heel goed begonnen en ik ben van plan om die lijn de rest van het jaar door te trekken.”

„Veel mensen vragen me: ‘waarom een album in deze tijd?’ Als je dj / producer bent, worden er twee dingen verwacht: of je maakt platen die op de radio gespeeld worden of je maakt muziek die je in de clubs kunt draaien, het gebied ertussenin is grijs. Ik heb me de afgelopen jaren in de studio op creatief vlak compleet laten gaan.” Het album was een beetje een ‘illuster project’ geworden, zoals Diablo het zelf verwoordt. “Ik ben er 3 à 4 jaar geleden aan begonnen. Mensen zagen me bezig op social media, dachten dat ik met iets groots bezig was, maar vroegen zich ook af: komt het er nog wel? Half 2017 zat ik ineens met 25 nummers en moest ik kiezen. Uiteindelijk bevat Future zestien tracks.”

Internationaal succes

Don Diablo is uitgegroeid tot een artiest van wereldformaat, al is in Nederland zeker niet iedereen van zijn succes op de hoogte: „Laatst werd ik aangehouden door een politieagent die tegen me zei: ‘ik was vroeger echt fan van jou, what happened?’ Nederlandse media zijn vaak gericht op een aantal personen, waardoor mensen wel eens wat missen. Ik voel soms de druk om mezelf te verdedigen en vertel ze met wie ik gewerkt heb. ‘Madonna, Ed Sheeran, Rihanna, Justin Bieber, misschien wel van gehoord?’”

Die samenwerkingen zijn het gevolg van zijn internationale doorbraak. Deze kwam na een keerpunt in zijn leven, het overlijden van zijn vader die vijf jaar geleden de strijd tegen kanker verloor. „Ik kan mijn doorbraak maar aan een iemand toeschrijven en dat is aan hem. In een soort laatste gesprek met mijn vader zei hij tegen mij: volg je hart. Dat klinkt misschien cheesy, maar na zijn sterven had ik zoveel vuur in mijn lichaam, zoveel energie. Ik wilde hem trots maken. Dit is het ergste dat me kon overkomen, dacht ik. Nu heb ik niets meer te verliezen. Voor het eerst in mijn leven had ik een duidelijke visie.”

Ode aan de fans

„Toen ik mijn vader verloor, dachten veel mensen: hij gaat knakken. Wat me op de been heeft gehouden, is het contact met mensen.” Diablo doelt hiermee ook op het contact met fans. Everybody’s somebody, nobody’s nobody, zijn eerste single van het album Future, is een ode aan hen. „Ik krijg veel berichten van mensen dat mijn muziek ze door een donkere tijd heeft geholpen. Er worstelen zoveel mensen met hun identiteit, ze zijn bang dat ze gaan niet bereiken wat ze willen bereiken. Mijn boodschap is: wees gewoon trots op wat je doet en probeer niet teveel te kijken naar anderen. Ook ik worstel iedere dag met mezelf.”

De tweede single van Future is een samenwerking met Calem Scott, bekend van Britain’s Got Talent en de Robyn-cover Dancing On My Own. „Het was mijn persoonlijke missie om hem op mijn album te krijgen, voor mijn moeder. Zijn BGT-auditie is 3 miljoen keer bekeken, waarvan mijn moeder verantwoordelijk is voor 1 miljoen views. Don en zijn moeder hebben een speciale band: „Mijn moeder is de baas. Als mij gevraagd wordt wat de mooiste show van 2017 was, dan kan ik wel 1000 optredens noemen, maar het meest bijzondere moment was dat ik haar heb meegenomen op de mainstage van Tomorrowland. Inmiddels is ze een cultheld geworden, er gaat geen show voorbij zonder dat ik iemand in het publiek zie staan met een foto van mijn moeder in zijn handen. Ze is echt een onderdeel van de persoon die ik nu ben geworden.”

Van 20.000 naar 3 miljoen volgers

Een beetje wereldartiest heeft tegenwoordig een flinke fanbase op social media, zo ook Don Diablo. Hij begon een paar jaar geleden met 20.000 fans op Facebook, nu zijn dat er bijna drie miljoen. „Ik moet mezelf af en toe nog knijpen dat dat zo is. Je begint dit allemaal in je eentje en denkt: ‘who cares?’ Eerst was het allemaal vrij lokaal, maar op een gegeven moment werd het steeds internationaler. Social media bleef maar groeien.” Don draait ook op social media zelf aan de knoppen: „Niemand van mijn management of platenlabel heeft toegang tot mijn social accounts. Voor mij is social media onderdeel van wie ik ben als artiest, het is heel persoonlijk en net als mijn muziek, mijn videoclips en mijn kleding [Don Diablo heeft een eigen kledinglijn, red.] een representatie van mijzelf. Ik wil toffe dingen maken en die met mensen delen.”

Bij zijn nieuwe album Future hoort ook een tour, waarbij Don Diablo zeven steden in de Verenigde Staten en vijftien in Europa aandoet. Voor het Amerikaanse gedeelte pakt hij groots uit, zijn optredens in Europa worden een stuk intiemer. „Mensen staan dichter bij je, wat het persoonlijker maakt. Bovendien kunnen op deze manier ook mensen die minder geld te besteden hebben naar mijn shows komen. Ik wil iedereen een gelijke kans geven om erbij te zijn.” De inkomsten uit zijn Europese tour gaan allemaal naar KWF Kankerbestrijding. „Het gaat me niet enkel om geld ophalen voor research. Dat ik mensen spreek die te maken krijgen met kanker en dat ik hen een hart onder de riem kan steken, is een nog groter deel van mijn insteek.”

