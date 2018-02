Samantha Steenwijk nu op zoek naar die ene hit

Interview. Samantha Steenwijk (31) wilde met TVOH zichzelf én het levenslied op de kaart zetten. Dat lijkt gelukt: ze is gevraagd voor Holland Zingt Hazes. Nu die ene hit nog.

Oké, ze werd zaterdagochtend wakker met een kater, maar dat had niets te maken met het verliezen van de finale van The Voice. Samantha Steenwijk had gewoon tot laat gefeest. Want ook al werd ze tweede, deelnemen aan het succesvolle RTL-programma voelde al als winnen. „We hebben de afloop goed gevierd, ik lag om half zeven in mijn bed! Ik kijk alleen maar goed terug op het programma, het was met recht de mooiste periode uit mijn leven!”

Lachen om volksmuziek

Samantha besloot vorig jaar mee te doen aan The Voice om zichzelf en het levenslied op de kaart te zetten. Het stoorde de zangeres, die al vijftien jaar meedraait in het vak, mateloos dat er altijd lacherig werd gedaan als het over volksmuziek ging. „Als het woord volks valt, wordt er gelachen, geen idee waar dat aan ligt. Vroeger was het heel normaal om naar volksmuziek te luisteren, maar op een gegeven moment kwam daar een soort boycot op en werd het niet meer gedraaid. Met Andre Hazes jr. en Tino Martin gaat het nu beter, maar daar moet nog een vrouw naast. Dat wil ik zijn.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Lees ook Alles volgens plan bij Voice-winnaar Jim van der Zee Likeability of 5

Auditie deed ze met Ik leef mijn eigen leven van André Hazes. Een spannende dag. „Ik was vooral bang voor Anouk. Ik dacht: stel nou dat zij zegt: ‘Jij bent leuk voor de kroeg, maar verder niks.’ Maar zij draaide juist als eerste, een fantastisch moment. Want ik wist: als Anouk het goed vindt, vindt heel Nederland het goed. Ik keek haar in haar ogen en dacht: het is goed.”

Sceptisch

Na een paar weken in team Anouk belandde Samantha tijdens de Battles in team Miss Montreal. Achteraf een mooie move, want de ogenschijnlijk ontzettend verschillende Samantha en Sanne bleken een hele goede match. „Sanne is echt mijn maatje geworden”, vertelt Samantha. „We noemen elkaar zus. Ik heb dankzij haar ook weer een heel andere kijk op volksmuziek gekregen. Over ons duet van Bløf was ik sceptisch, maar het heeft supergoed uitgepakt. Dat kan in de toekomst nog heel interessant worden. Ik hoop dat we dat voort kunnen zetten.”

In de finale beleefde Samantha een emotioneel moment toen ze zei al vijftien jaar naar dit moment toe te werken. Over waar ze dan naartoe wil, zegt ze: „Uiteindelijk wil je als artiest die ene hit scoren, dat is het allerbelangrijkste. Kijk naar Why Tell Me Why van Anita Meijer; dat nummer is 30 jaar oud, maar ook nu zingen jongeren het mee in de discotheken.”

Lees ook Samantha van The Voice op podium Holland Zingt Hazes Likeability of 5

De eerste stappen naar een grote doorbraak zijn inmiddels gezet. Gisteren werd bekend dat Steenwijk is toegevoegd aan de line-up van muziekfestijn Holland Zingt Hazes. Een hoogtepunt, zegt de zangeres. „Dit betekent heel veel voor me. Ik ben dol op die familie, echt waar! Andre jr. liet al weten dat hij vindt dat ik daar Ik leef mijn eigen leven moet zingen, terwijl dat ook zijn nummer is. Geweldig toch?”