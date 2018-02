Pinkpop: veel voor de jonge festivalganger

Niet Fifty Shades Freed maar Black Panther prijkt een week na de première op de eerste plaats van de Nederlandse Box Office Top 30. De film trok het afgelopen weekend liefst 150.000 bezoekers in ons land. In de VS bracht Black Panther in het openingsweekend meer dan 200 miljoen dollar op, wereldwijd staat de teller inmiddels al op 404 miljoen dollar.

Bad guy

Michael B. Jordan speelt in Black Panther de mysterieuze bad guy Erik Killmonger. Deze Killmonger is een van de indringers in Wakanda, het rijk dat bij elkaar wordt gehouden door koning T’Challa, beter bekend als Black Panther. Jordans personage is uit op de troon en propageert een ander buitenlandbeleid. Hij wil geavanceerde vibraniumwapens verdelen over actiegroepen van zijn gading.

Maar de instant superheldenklassieker is veel meer dan een succesvolle superheldenfilm alleen. Een zwarte hoofdrolspeler in een grote film zagen we al eens in Hancock, Spawn en de Blade trilogie, maar Black Panther is de eerste blockbuster waarin zwart de norm is.

Steentje

„Ik zou willen dat ik zo’n film als Black Panther had gehad toen ik een jaar of tien was”, zegt de 31-jarige Jordan. „Dat is hartstikke belangrijk, want je wilt je kunnen identificeren met de acteurs die je in de bioscoop ziet, zeker wanneer dat ook nog eens superhelden zijn. Zeker weten dat Black Panther een massa zwarte kids inspireert tot dromen van een carrière in de film- of televisiewereld. Het is ook goed voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik ben blij dat ik er een steentje aan heb mogen bijdragen.”

Michael B. Jordan: "Het belangrijkste is dat mensen plezier beleven aan deze geweldige film."/AP

Zo goed mogelijk

Niet dat hij het tijdens het draaien over dat soort dingen heeft gehad met Black Panther-regisseur Ryan Coogler, in wiens films (Fruitvale Station, Creed) hij tot nog toe telkens opduikt. „Was eigenlijk ook niet nodig, we wisten wel wat we aan het neerzetten waren en wat de impact daarvan kon gaan zijn. Toen we op de set stonden waren we maar geïnteresseerd in één ding; een zo goed mogelijke film maken.”

Jordan denkt dat Black Panther het begin is van een revolutie en dat de casts van blockbusters in de nabije toekomst is opgebouwd uit acteurs afkomstig uit alle windstreken. „Ik heb echt het gevoel dat Black Panther het pad geëffend heeft en dat de tijd rijp is”, zegt hij. „Vooral omdat deze film een Marvel-productie is en we dus de support van de grootste filmproducent ter wereld hebben.”

„Maar vergeet vooral al dat gepraat over kleur wanneer je naar de bioscoop gaat. Het belangrijkste is dat mensen plezier beleven aan deze geweldige film.”

Black Panther draait nu in de Nederlandse bioscoop.

