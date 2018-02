Leonardo DiCaprio en Tom Cruise in één film

Hoofdrolspeler Joel Kinnaman over Altered Carbon, de nieuwe sciencefictionserie op Netflix.

De nieuwe Netflixserie Altered Carbon, vanaf vandaag te zien, draait om Takeshi Kovacs, een gevangene die na 250 jaar ingevroren te zijn geweest terugkeert in een nieuw lichaam met één kans om zijn vrijheid terug te krijgen: hij moet de complexe moord op de extreem rijke Laurens Bancroft oplossen. Opdrachtgever: Lauren Bancroft zelf.

Bovenstaande klinkt inderdaad weinig alledaags, de wereld is in Altered Carbon – dat driehonderd jaar in de toekomst speelt - door nieuwe technologie dan ook volledig getransformeerd. Het bewustzijn kan worden gedigitaliseerd in een chip die een stack genoemd wordt en menselijke lichamen, sleeves genoemd, zijn verwisselbaar, wat de dood niet langer permanent maakt.

Toewijding

Kovacs wordt het overgrote deel van deze Netflix-original gespeeld door de 38-jarige Zweedse acteur Joel Kinnaman, die je misschien kent van zijn rollen in The Killing (de Amerikaanse versie) en House Of Cards, waarin hij in het vierde en vijfde seizoen Frank Underwoods rivaal Will Conway speelt. Nog nooit tijdens zijn inmiddels 43 titels tellende acteercarrière heeft Kinnaman zich zo intensief voor een rol gegeven als voor die in Altered Carbon, zo vertelt hij tijdens een interview met Metro in Parijs. „De grootste uitdaging was het fysieke gedeelte. Ik wilde de actie in Altered Carbon naar een hoog niveau tillen. Al lang voor de eerste draaidag wist ik dat ik de rol had, dus ik had veel tijd om mij voor te bereiden. Ik heb zes maanden drie tot vijf uur per dag getraind. Gymnastiek, martial arts, gewichtheffen, noem maar op.”

Startblokken

En dat was dan nog maar de aanloop. De draaiperiode besloeg voor Kinnaman acht maanden, waarin hij zes dagen per week, vijftien uur per dag op de set stond. „Tijdens die vijftien uur was ik óf aan het acteren óf ik stond in de startblokken. Wanneer ik niet op de set stond was ik aan het studeren voor de komende dagen en weken. Ik wil altijd de best voorbereide persoon op de set zijn, zeker wanneer ik de hoofdrol speel. Als je de hoofdrol hebt en tot in de puntjes bent voorbereid, dwing je iedereen op de set tot hetzelfde. Er was weliswaar een groot budget en we hadden daardoor veel tijd, maar als er een paar takes worden verkloot omdat iemand zijn tekst niet kent, zijn dat toch weggegooide takes die we ook hadden kunnen gebruiken om een paar dingen uit te proberen.”

Kinnaman als Takeshi Kovacs./Netflix

Moreel kompas

Kovacs is complex en heeft een heftig verleden, vertelt Kinnaman. „In de periode van zijn leven dat ik hem speel is hij alles kwijtgeraakt, iedereen die ooit belangrijk voor hem was is dood. Voor een belangrijk deel is hij gevormd door wat hij in zijn jeugd gezien heeft: dat zijn vader zijn moeder mishandelde. Hij is beschadigd. Geweld tegen vrouwen is iets wat hem hard raakt. Zelf is hij ook in staat om geweld te gebruiken, maar hij heeft een moreel kompas. Kovacs is in staat om liefde te geven, hij is geen sociopaat.”

Whitewashing?

Toen in 2016 werd aangekondigd dat Netflix een serie ging maken van Richard K. Morgans sciencefiction-roman Altered Carbon met Kinnaman in de rol van Takeshi Kovacs, een man met Japanse en Slowaakse roots, werden op Twitter de messen geslepen. Was dit niet weer een typisch geval van whitewashing? „Onzin”, reageert Kinnaman. „Je kent het verhaal niet als dat je interpretatie is. Whitewashing is iets wat echt gebeurt, al heel lang, en ik vind het schandelijk. In Altered Carbon zou sprake zijn geweest van whitewashing wanneer een blanke een Aziatisch personage had gespeeld. Maar het gaat over een Aziaat die in het lichaam van een blanke terechtkomt, en dat is precies zoals het in het oorspronkelijke verhaal van Richard K. Morgan staat.”

LeBron James

Kinnaman zou net als zijn personage in Altered Carbon onsterfelijk willen zijn. „Maar het is ingewikkeld. Ik ben het eens met het thema van Altered Carbon: onze menselijkheid is verbonden met onze sterfelijkheid. Dus als we onsterfelijk worden, raken we onze menselijkheid kwijt. De essentie van het mens zijn is dat we doodgaan, het vergankelijke, daar zit schoonheid in. Maar toch, als ik zou mogen kiezen koos ik voor het eeuwige leven. Voor wiens sleeve ik zou kiezen? Ik ben best tevreden moet ik zeggen. Maar ik zou het niet erg vinden om een tijdje LeBron James te zijn.”

Blote kont

Nog een reden dat Kinnaman lichamelijk in topvorm moest zijn voor Altered Carbon is dat hij maar zelden kleren draagt in de tiendelige serie. „Maar wij Zweden hebben daar niet zo veel moeite mee”, zegt hij lachend. „Ik vond het bijvoorbeeld serieus enger om voor de cast en crew te speechen, zoals ik aan het begin van de eerste draaidag gedaan heb, dan om mijn broek voor tweehonderd man te laten zakken. Misschien vreemd, maar zo is het nu eenmaal. Je moet gewoon zorgen dat je een beetje relaxt bent, het is geen big deal.”

De serie Altered Carbon is vanaf vandaag op Netflix te zien.

#MeToo

De bij de persdag van Altered Carbon in Parijs aanwezige journalisten mochten niet vragen naar Kinnamans ervaringen met zijn House Of Cards-collega Kevin Spacey. Tijdens een talkshow in thuisland Zweden zei hij er afgelopen week wél iets over. „Ik was niet verrast toen ik de beschuldigingen aan het adres van Spacey hoorde. Zeker vijf of zes vrienden van me, acteurs ook, hebben vervelende ervaringen met hem gehad toen ze net in Hollywood waren. Tegen mij deed hij altijd erg aardig. Maar sinds het verhaal over hem en dat 14-jarige jongetje wil ik niks meer met hem te maken hebben."

