'Jumanji: Welcome To The Jungle krijgt een vervolg'

Hoe smaakt de lokale lekkernij van testikels? En hoe gaat een verboden dans aan de andere kant van de wereld? Het zijn vragen die woensdagavond zomaar voorbij kunnen komen in De Nationale Reistest van BNNVARA. Chris Zegers (vandaag 47 geworden) en Geraldine Kemper (28) leiden de tv-kijker en zeven BN’ers door 25 vragen. Het doorgewinterde reisduo test onze kennis op het gebied van geografie, cultuur, do’s and don’ts, visa & feiten en communicatie op reis. Thuis kunnen we natuurlijk - via de NPO3-app - meespelen. Metro sprak de twee 3 op Reis-presentatoren in een koffie- en sapzaak in Amsterdam.

Niveau Patricia Paay

Kemper (3 op Reis sinds 2012) presenteert De Nationale Reistest voor de tweede keer, Zegers (maakt al zeventien jaar reisprogramma’s) maakt zijn debuut. De Metro-verslaggever speelde editie 2015 deze week en kwam tot dertien goede antwoorden. Met het cijfer 7- zat hij op het niveau van Patricia Paay. „Best goed, toch? Met die 7- ben je echt niet wereldvreemd”, zegt Kemper. Zegers: „Op de middelbare school was ik dolblij met zo’n cijfer. De Nationale Reistest is echt niet makkelijk, hoor.” Kemper: „Het is een gewoon een leuke opfriscursus. Door middel van de 25 vragen trek je even over de wereld.”

Geraldine Kemper heeft een vis te pakken. / BNNVARA

‘De reis’ bestaat voor Chris Zegers niet. „Het kan op zoveel manieren. De een trekt backpackend rond, de ander vindt het heerlijk om op één plek te verblijven. Hoe je je voelt uit zich in de manier waarop je reist.” Zegers heeft meteen een reiswaarschuwing: „Een gevaar is dat je je Nederlandbril ophoudt. Je kunt Nederland beter even loslaten. Dan beleef je je reis op een pure manier. De kunst van het reizen is om open en neutraal op pad te gaan. Probeer iets mee te maken wat je in Nederland niet mee zult maken.”

Meer reiziger dan presentator

Kijk, de ervaren toon voor de reistest is gezet. Kemper vervolgt: „Ja, ga er open in. Vraag gewoon aan de lokalen waar je moet zijn. Die weten dat het beste. Zo doen we dat ook bij 3 op Reis. We maken dingen echt mee. Dat is de kracht van het programma. We inspireren mensen om iets te ondernemen.” Zegers: „In het programma zijn we meer reiziger dan presentator.”

Kippen op schoot

Chris Zegers reist sinds zijn zestiende. „Per trein trok ik met een maatje door Frankrijk. Daarna is het niet meer gestopt. Als twintiger heb ik ook in Azië gewoond. Als Nederlander is het dan een walhalla om vanuit Singapore de omgeving te ontdekken. Je gaat de grens over en je zit in de jungle. Je pakt een boot en je zit op een bijzonder eiland. Ik stapte een bus in en al zaten er kippen op mijn schoot: ik zag wel waar ik uitkwam. Als ik reis ben ik extreem in mijn element. Hoe minder planning ik heb, hoe fijner ik het vind.”

Chris Zegers op reis. / BNNVARA

Geraldine Kemper komt oorspronkelijk uit Volendam, het vissersdorp van waaruit de bevolking in de zomer massaal naar het Italiaanse Gardameer trekt. Zij niet. „Ik snapte niet dat je naar een plek ging waar de mensen uit je dorp ook naartoe gingen. Dat je buurvrouw in de tent naast je zit. Ik begon wat later met reizen dan Chris en ben ook altijd maar een bepaalde periode weg. Drie weken of een maand hooguit. Maar eigenlijk wil ik altijd nog wel een tijdje blijven op de plek waar ik ben. En ik ben nu al sinds november thuis, haha! Ik heb veel zin om weer mind your step te horen.”

Geen smartphones

De huidige Amsterdamse vertrekt binnenkort naar Mexico om de reis te maken die haar moeder in 1986 maakte. „Ze vertelde dat ze vanuit telefooncellen af en toe communiceerde met thuis. Hoe anders is het nu hè? Amper kunnen communiceren, dat lijkt me best lekker.” Zegers: „Bizar eigenlijk, dat we nu tijdens het reizen constant in contact staan met alles en iedereen. We reizen niet meer naar de tweede of derde wereld, maar naar de wel wifi- of niet wifi-wereld. In Patagonië had ik laatst voor het eerst sinds lange tijd helemaal geen bereik. Het was waardevol om weer eens te ervaren.” Kemper: „Het is ook aan jezelf om je mobiel, dat ding, af en toe weg te leggen hè. In Brazilië had ik ook ergens geen bereik. Andere toeristen snapten niét dat dat mogelijk was.”

Cambodjaanse snackbar

Terug naar De Nationale Reistest. Waarom zouden we in hemelsnaam moeten weten hoe testikels smaken? Kemper snapt dat: „Als je op een plek komt waar dat een delicatesse is, dan is het toch heel erg spannend om het te ontdekken? Het is toch leuk om te weten waarom de mensen daar dat zo lekker vinden?” Zegers: „Zo heb ik in Cambodja onlangs rat gegeten.” Kemper: „Was het wat?” Zegers: „Langs de kant van de weg verkocht iemand gegrilde slangen, gegrilde ratten, gegrilde schorpioenen, insecten, de hele rambam. Het was een Cambodjaanse snackbar langs de weg. In Nederland koop ik een balletje gehakt in een pompstation, daar een stuk rat om een verhaal te vertellen.” Kemper: „Kijk, dat is nou reizen.”

De zeven BN'ers die De Nationale Reistest spelen. / Annemieke van der Togt

BN’ers en een reis winnen

De zeven BN’ers die dé reisexpert van 2018 willen worden zijn rapper Willie Wartaal, Miss Nederland Nicky Opheij, cabaretier Thomas van Luyn, volleybalster Laura Dijkema, YouTuber Kaj Gorgels, programmamaker Kees van der Spek en presentatrice Gerda Havertong. Kijkers kunnen twee vliegtickets winnen. Geraldine Kemper draait aan een rad om te bepalen waar naartoe: Jamaica is mogelijk… maar ook België. Kemper: „Haha, gaaf en spannend toch?” De Nationale Reistest is woensdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

