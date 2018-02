Gordon ingepalmd door oplichter met dubbelleven

Het zit Gordon niet mee de laatste tijd. De 49-jarige zanger liet een onlangs nog weten helemaal gelukkig te zijn met zijn nieuwe vlam Kevin. Het koppel was volgens de zanger innig verliefd de afgelopen maanden. Maandagavond bracht Cornelis Heuckeroth echter naar buiten dat hij al die tijd is voorgelogen door zijn jongere wederhelft. Kevin zou een dubbelleven leiden en verhoudingen hebben met meerdere mannen en vrouwen. Dit blijkt uit een bericht dat door Gordon op Facebook werd gedeeld.

Oplichter

Via zijn officiele fanpagina vertelt Gordon hoe de vork in de steel zat. Zijn ex-vriend, een arts in opleiding, zou meerdere vrouwen stiekem gefilmd hebben tijdens seksuele handelingen. De zanger herkende zijn geliefde totaal niet in de verschrikkelijke verhalen van de vrouwen. In het Facebookbericht laat hij tevens weten de relatie te beëindigen en dat hij erg teleurgesteld was in de aspirant-medicus.

Gordon is enkele maanden samen geweest met Kevin. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de twee een relatie hadden en al een poosje erg blij waren met z'n tweeën. Daar is echter met de aangiftes en de feiten zoals ze er nu liggen een abrupt einde aan gekomen. Gordon wil niks meer te maken hebben met de twintiger. „Kevin wens ik wijsheid en kracht toe want de liefde die ik heb gegeven zal hij moeten missen en die rijkdom is nu zijn grote armoede", laat de teleurgestelde ex-Topper weten.

De advocaat van de Gordon's ex-vriend heeft aan RTL Boulevard in een schriftelijke verklaring laten weten dat zijn cliënt en de zanger nooit een affectieve relatie hebben gehad. Daarnaast gaf hij aan dat media die hem herkenbaar in beeld zouden brengen een proces konden verwachten.

De zanger heeft het niet makkelijk gehad. Naast chronische ziektes en een trouwshow waarin hij uiteindelijk geen enkele kandidaat koos, leek hij nu helemaal in zijn nopjes te zijn met zijn nieuwe vlam. Aankomende maand begint zijn nieuwe talkshow waarin hij liefdesadvies gaat geven op RTL4.