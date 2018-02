DJ Kygo: Ik kan niet kiezen tussen fans en vrienden

Kygo speelt al van jongs af aan piano. In zijn tienerjaren werd hij zijn door de Zweedse producent Avicii geïnspireerd om elektronische muziek te maken. Niet zonder succes, want inmiddels toert de 26-jarige Kygo heel de wereld over en heeft hij meer dan 1 miljoen Spotify streams. Begin deze maand stond hij in een uitverkochte Ziggo Dome in onze hoofdstad. Net voor zijn optreden spraken wij even met de Noorse dj.

Hij brak in 2014 door met zijn plaat Cut Your Teeth, daarna volgde hits als Stole The Show, Stay, Stargazing en It Ain’t Me. Hij werkte samen met Selena Gomez, Ellie Goulding en One Republic. Ook behaalde hij hits door nummers van Coldplay, The Weekend en Ed Sheeran te remixen. Hij heeft fans over de hele wereld en neemt zijn vrienden geregeld mee naar een optreden. Kiezen tussen zijn vrienden en fans blijkt echt een onmogelijke keuze. Net zoals het kiezen van het beste nummer ooit gemaakt. We leerden Kygo een stukje beter kennen door hem een aantal lastige dilemma’s voor te leggen.

Remix of eigen track?

Naast zijn eigen hits remixt Kygo ook bekende nummers van Ed Sheeran, The Weekend en Coldplay.

Ik denk dan toch mijn eigen liedjes. Ik hou ervan om liedjes te remixen, maar het is toch echt leuker om vanaf het begin iets op te bouwen zodat je een nummer helemaal eigen maakt.

Lees ook John Legend doet sexy optreden met Kygo Likeability of 4

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Ibiza of Noorwegen

Kygo staat elke zomer in clubs in Ibiza. Hij is geboren in Noorwegen.

Dat is een moeilijke! Maar ik kies dan toch voor Noorwegen, dat is mijn thuisland. Noorwegen is de plek waar ik heen ga om muziek te maken en met mijn vrienden te chillen.

Red Hot Chili Peppers of The Beatles

Kygo is fan van beide bands.

Oef, ik vind ze allebei heel goed! Maar The Beatles zijn legendarisch!

Piano of Laptop

Tijdens zijn show is Kygo niet weg te slaan achter zijn laptop, maar ook de piano komt geregeld tevoorschijn op het podium.

Piano! Ik speel al heel mijn leven piano. Dat is de manier hoe ik een liedje start, ik begin op de piano. En ik vind het heerlijk ontspannend om piano te spelen.

Avicii of Diplo?

Avicii is zijn grote inspiratie geweest om muziek te maken en met Amerikaanse dj en producer Diplo mocht hij een radioshow hosten.

Ik denk toch Avicii dat was mijn inspiratie om muziek te maken. Hij is de reden waarom ik ben gestart met het maken van elektronische muziek.

Studio of festival?

Studio! Ik hou ervan om op festival te spelen, dat doe ik met veel plezier, maar mijn grootste passie is om muziek te maken.

Ga je zelf graag uit?

Ja, ik hou er wel van om uit te gaan, maar ik ben geen enorm feestbeest. Het verschilt een beetje waar ik heen ga. Als ik op vakantie ben in Ibiza dan ga ik naar grote clubs als Hyte of Pacha. Maar als ik thuis ben ga altijd naar kleine clubs, want daar zijn veel bekenden. Ik kan daar gewoon uitgaan, zonder dat mensen mij de hele tijd aanspreken.

Fans of Friends?

Dat is onmogelijk! Ik kies ze allebei, mag dat? Ik hou van mijn vrienden en ik zou ze voor niemand willen ruilen. Maar mijn fans zijn de reden dat ik kan doen wat ik het liefste doe in mijn leven. Zonder hen ben ik nergens, zonder hen is het onmogelijk om muziek te maken.

Krijg je trouwens veel liefdesmails?

Op Instagram krijg ik wel veel berichtjes, dat zijn allemaal leuke berichtjes hoor. Zoals fans die vertellen dat mijn muziek hun heeft geholpen in een moeilijke tijd. Dat motiveert mij ook altijd weer om meer muziek te maken.

Coachella of Tomorrowland?

Ik kies dan toch Coachella. Ik vind de mix van die line-up top. Als ik zelf naar een festival zou gaan, dan zou ik er één kiezen waar meerdere muziekgenres te horen zijn. Ook al hou ik enorm van elektronische muziek, op een gegeven moment wil je misschien een keer iets anders horen. Dus dan kies ik toch voor Coachella.

Eigen liedjes luisteren

Oke, geen dilemma maar wel een moeilijke vraag. Wat is het beste liedje ooit gemaakt?

Deze vraag kan ik niet beantwoorden haha. Ja, sowieso iets van Michael Jackson! Billie Jean is wel echt één van mijn favoriete nummers. Ik kan niet kiezen! Bob Marley is ook fantastisch, Buffalo Soldier bijvoorbeeld.

Ja, je bent groot fan van Michael Jackson hebben we gelezen. Waarom heb je eigenlijk nooit iets van zijn muziek geremixt?

Zijn muziek is te goed, daar moet je niet aan zitten!

Luister je eigenlijk wel eens naar je eigen muziek?

Ja, als ik een nieuw nummer maak dan staan mijn eigen liedjes op repeat. Ik wil dan altijd horen of er verbeteringen nodig zijn. Maar zodra het nummer uit is en wordt gedraaid op de radio, dan ben ik er al gek van en kan ik het niet meer horen. Als ik nu ouder liedjes hoor, dan gaat het wel weer, want nu brengen ze mooie herinneringen naar boven.

Je hebt al op veel mooie plekken mogen optreden, wat was eigenlijk je beste optreden?

Ik hoop dat mijn beste optreden nog komt! Een van mijn mooiste optredens was tot nu toe toch CloudNine-festival. Mijn eigen festival in mijn oude woonplaats. Het was helemaal uitverkocht, er waren zo’n 24.000 mensen. Dat was denk ik de beste show die ik ooit heb gedaan, al mijn vrienden en familie waren er.

Gaan je vrienden en familie eigenlijk altijd met je mee naar een show?

Soms, komen ze naar een concert. Maar zij hebben ook gewoon een leven en werk. Afgelopen jaar heb ik ze wel mee genomen naar Miami. Ik gaf daar met oud en nieuw een show en wilde ze er graag bij hebben.

Samenwerken met Ed Sheeran

Met welke artiest zou je eigenlijk nog wel eens willen samenwerken?

Ed Sheeran staat bovenaan! En The Weekend, Coldplay of Imagine Dragons. En als ik echt iedereen zou mogen kiezen, dan zou ik toch voor Michael Jackson gaan!