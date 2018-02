De Tokkies komen terug in de showbizz

Temptation Island, de ultieme relatietest, is weer terug op de buis. Dit seizoen belooft weer genoeg legendarische momenten en spannende schandalen. De resorts zitten weer vol met lekkere verleiders en stelletjes die zich sterk proberen te houden. Zullen alle harten heel blijven of gaan sommigen in duizend stukjes vallen?

Daniëlle en Mezdi doen simpelweg mee omdat Mezdi in het verleden weleens eerder over de schreef is gegaan. Daniëlle ziet dit als een kans om te groeien als koppel. Kevin en Megan zijn een jaar en twee maanden samen en hebben al veel moeten doorstaan. Kevin is al een paar keer vreemdgegaan en heeft zijn verjaardag zelfs 'gevierd' met een ander meisje. OMG, hoe kan je zo zijn?!

Als Kevin nu ook de mist ingaat is het gedaan voor Megan. Kortom, ride or die Kevin! Hij heeft spijt van al zijn oerdomme fouten en denkt dat hij zich deze twee weken op Tempation Island wel netjes kan gedragen. Eerst zien, dan geloven…

De volgenden zijn Jeremy en Vanessa. Dit ijzersterke koppel is al zes jaar samen en er kan haast niemand tussen deze twee in komen. Vanessa: „Hij is nu rustig, maar vroeger was hij een beetje een playertje.” Kijken of de oude vos zijn streken verloren is...

Oh Jeremy toch. Nu maar hopen dat je je inderdaad kan bewijzen aan Vanessa. In zes jaar tijd is er veel gebeurd. Berichtjes van andere dames, affaires en zelfs even uit elkaar gaan. What doesn’t kill you, makes you stronger. Of toch niet?

Last but not least: Tim en Deborah. Ook deze twee zijn al een behoorlijke tijd samen. Na vier jaar nemen ze de proef op de som. Eerder gingen ze twee maanden uit elkaar doordat het samenwonen tot nogal veel ruzies leidde. En toen was alles *POOF* opeens weg.

Als Deborah en Tim Temptation overleven is dat voor hun het groene licht om opnieuw samen te gaan wonen, maar stiekem wil Deborah eerst nog trouwen. Wacht nog maar wel even met het kopen van de uitzet en het tekenen van een huurcontract. Dit kan zomaar de verkeerde kant opgaan.

Begin van het spel

De laatste knuffels en kussen worden gegeven en het avontuur gaat beginnen! Natuurlijk nog wel met een paar wijze woorden, en wel van Tim: „Wat je zelf niet graag hebt, moet je niet doen.” Nu eens zien hoe goed hij zijn eigen advies opvolgt.

De koppels zijn het er allemaal over eens en weten, nu nog, waar de grens ligt. Maar hoe goed kennen ze de grenzen zodra de vrijgezellen in het spel komen? Bij aankomst likt Jeremy zijn lippen al af en ziet Megan het al niet meer zitten: „Ik heb nu al stress”.

De dames zijn weg en het spel begint à la minuut. De heren gaan op de eerste dag al weg met de vrijgezellen, die ook blijven slapen. De mannen proberen geen oogcontact maken tijdens de voorstelronde van de single ladies en vinden het Thaise landschap interessanter.

Aan de andere kant gebeurt hetzelfde als de dames met de boot arriveren. Vanaf een afstandje zien ze de mannen al staan. Vanessa: „Ik dacht faaaack, wat moet ik hiermee?” Tja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Niet verleid worden Vanessa!

Ondertussen zijn de vriendjes met hun dates aangekomen op de bestemming. Een hutje op het strand in Thailand, een super suite. Speaking about a dream! Maar natuurlijk staat er overal enkel en alleen een tweepersoonsbed te wachten. Onze loyale Tim besluit om ergens anders te slapen. Mezdi verovert de bank en Kevin grapt over dat hij in de stoel kan slapen.

Ondertussen gaat de zon langzaam onder en schuift Joshua aan op de bank bij Megan. Joshua: „Haar ogen en dat accent erbij. Ze is echt een pakketje”. Verderop in de villa waagt Thijs zich aan Vanessa. Hij noemt haar meteen al de mooiste en de liefste, but Vanessa didn’t buy it. Ze vond het zelfs een beetje raar wat hij allemaal zei.

Kevin zit in een jacuzzi met Cherish en stiekem probeert ze hem al te verleiden. Kevin heeft dat nog niet helemaal door. In het vrouwenresort wordt het eerste feestje gegeven en op het strand heeft Mezdi een etentje met Laetitia. Haar idee om een fles wijn te bestellen slaat hij af. Proosten met een Spa blauw dus!

Op het feestje bij de dames valt Danielle op bij Fabrizio en dat lijkt zij helemaal niet zo erg te vinden. Het valt de anderen ook op dat zij wel heel veel met elkaar bezig zijn. Danielle denkt dat hij helemaal geen slechte bedoelingen heeft, maar laten we eerlijk zijn. Hij is op Temptation Island. Pas maar op Danielle…

Mezdi en Laetitia zijn terug van hun etentje en besluiten om de jacuzzi in te gaan, maar wat zien we nou? Een fles champagne! Wat is er gebeurd met die gefocuste mindset van je, Jeremy? „Ik hou er rekening mee dat het fysieke beperkt moet blijven.” If you say so Jeremy…

Danielle en Fabrizio zitten nog steeds in het zwembad. Ze lijken niet van elkaar los te komen en iedereen ziet het. De dames proberen Danielle wakker te schudden en afstand te laten nemen voordat Fabrizio iets in zijn hoofd haalt.

De zon zakt en iedereen zoekt alleen zijn bed op. De mannen kiezen alle vier voor een creatieve oplossing. Tim pakt zijn beddengoed en slaapt onder de sterrenhemel en Jeremy maakt een bed van stoelen. Danielle heeft het moeilijk met de situatie en trekt zich terug om bij zinnen te komen.

Mezdi lijkt niet in slaap te kunnen vallen en het ziet er naar uit dat hij tóch in bed kruipt bij Laetitia. „Zal ik een verhaaltje voorlezen” grapt Mezdi. Weet je dat wel zeker, Mezdi?

Hebben Mezdi en Laetitia echt iets uitgespookt? En hoe loopt het verder met Fabrizio en Danielle? Check het volgende week donderdag om 20:30 op RTL5! Of direct na de uitzending op metronieuws.nl.