Alles volgens plan bij Voice-winnaar Jim van der Zee

Slechts een paar seconden van Amar Pelos Dois had coach Anouk tijdens zijn auditie nodig om te horen: dit is ‘m, dit is de winnaar. Vier maanden later kreeg ze gelijk en won Jim van der Zee (23) vol overtuiging het achtste seizoen van The Voice of Holland.

Rust

„Ja, het gaat wel lekker eigenlijk”, zegt Jim twee dagen na de overwinning telefonisch tegen Metro. Zijn kenmerkende donkere stem is duidelijk nog niet bezweken onder het juichen. Sterker nog: hij is de rust zelve. „Ik hoor waarschijnlijk nu heel druk te zijn, maar het valt allemaal wel mee. In mijn hoofd is het nu rustig en ik heb vooral heel veel zin in wat er nu allemaal gaat gebeuren”, aldus de kersverse Voice-winnaar.

Net als de deelname aan The Voice dat was, zijn ook de volgende stappen in Jim’s carrière bewuste keuzes. Samen met zijn coach-achter-de-schermen Basja Chanowski van talentscoutbureau Jellyfish gaat de muzikant nu verder met zijn ’masterplan’. Dat hij nu heel wat extra connecties in de muziekwereld heeft, is daarbij mooi meegenomen. „Anouk, maar ook de andere coaches hebben gezegd me te willen helpen als ik dat nodig heb. Dat vind ik heel gaaf.”

Anouk

Aan Anouk heeft hij sowieso veel gehad gedurende de maanden dat het programma onderdeel van zijn leven was. En niet alleen op muzikaal vlak. Jim: „Ze heeft mij persoonlijk ook veel rust gegeven omdat ze heel erg zichzelf is. Ik kijk daar met bewondering naar want zo wil ik ook zijn. Ik merk dat mensen die in de spotlights staan al snel geneigd zijn om voor de veilige optie te kiezen en weg van zichzelf te gaan om maar geen shit van anderen over zich heen te krijgen. Anouk is daar niet bang voor. Zij zegt wat ze denkt en doet zich niet anders voor zodra er een camera op haar gericht staat. Het klinkt misschien wat filosofisch, maar dat is wel wat ik indirect van haar geleerd heb deze periode.”

Tijdens de finale werd ook duidelijk dat Anouk volgend jaar gezelschap krijgt van Lil’ Kleine; hij neemt voor in ieder geval een jaar de plaats van Miss Montreal in als coach. Of Lil’ Kleine zijn pupillen straks net zoveel mee kan geven als Anouk, weet Jim niet. „Ik ken Lil’ niet echt. Of moet ik zeggen Meneer Kleine? Hoe dan ook; ik ken hem en zijn muziek niet goed, dus kan er niet zoveel over zeggen. Ik denk in elk geval niet dat het uitmaakt dat hij een rapper is. Net als Ali B kan hij dan ook prima zangers coachen, want je bent als coach geen zangleraar. Iedereen die meedoet kan al zingen en als coach moet je ze alleen in de juiste richting begeleiden. Als hij dat kan, is hij een goede coach.”

28

Jim gaat zich nu op zijn verdere carrière toeleggen. Over vijf jaar hoop hij een gevestigde naam te zijn, zegt hij. „Dan ben ik 28 en hoop ik wat albums uit te hebben gebracht met mijn eigen muziek. Ik hoop dat mensen me dan kennen. Dat ze me op de radio horen en denken: Hee, dat is Jim van der Zee. En daar ga ik heel hard mijn best voor doen.”