‘We hebben nooit geleerd binnen de box te denken’

De een gaat na de havo een jaar naar Thailand, de ander verzint een app waar bedrijven binnenkort niet meer zonder kunnen. Ruben Wieman (22) behoort tot die laatste categorie.

Ruben Wieman was 17 jaar toen hij op een nacht een ingenieus plan verzon voor een app. Die avond was de havo-scholier gebeld door een collega van de pizzeria waar hij werkte met de vraag of hij voor hem kon invallen. Toen Ruben niet kon, moest de betreffende collega nog acht ándere collega’s bellen voor een invaller én deze roosterwijziging ook nog eens doorgeven aan de bedrijfsleider. Een hele toestand, die voor de meeste mensen die bij een supermarkt of horecazaak hebben gewerkt bekend in de oren moet klinken. ‘Dat moet toch anders kunnen?’, dacht ookRuben die avond.

New York Pizza

,,Waarom is hier nog geen app voor? dacht ik opeens. En dat is nu 4,5 jaar geleden”, vertelt de inmiddels 22-jarige ondernemer aan Metro. De app Flex-Appeal, waarin werknemers alles zouden moeten kunnen rondom hun werk; zoals het bekijken van roosters of het communiceren met collega’s, wordt inmiddels door grote bedrijven als Albert Heijn en New York Pizza gebruikt. Maar voor het zover was, moest Wieman nog wat hordes nemen. ,,Ik zat havo 4 en wist, behalve dat wat ik bij het vak Management & Organisatie had geleerd, helemaal niks van ondernemen of van het ontwikkelen van een app. Ik had ook nog nooit van de term ‘start-up’ gehoord! Toch wist ik dat ik er iets mee moest doen. Een maand lang ben ik daarom in het geheim een plan gaan uitwerken. Met behulp van google ben ik het daarna verder gaan ontwikkelen tot een bedrijfsplan.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Via een businessplan-competitie en contacten met andere jonge ondernemers wisten Wieman en zijn inmiddels aangehaakte compagnon steeds beter wat ze moesten doen. Na de havo is hij dan ook niet gaan studeren, maar direct gaan ondernemen. ,,De een neemt een gap-year en gaat naar Thailand, ik wist zeker dat ik wilde ondernemen.” Dat hij en zijn compagnon Guido Schmitz pas 22 jaar zijn, heeft voor- en nadelen. ,,Bedrijven zien twee jonge gasten met weinig ervaring en dat voelde vooral in het begin als een risico, en bedrijven houden niet van risico’s”, licht de ondernemer toe. ,,Maar onze leeftijd heeft ook voordelen, bijvoorbeeld dat we erg goed buiten de box kunnen denken aangezien we nooit geleerd hebben hoe het in die box is”, grapt hij.

Drijfveren

Inmiddels raken steeds meer bedrijven ervan overtuigd dat ze met een oplossing voor hun ‘ouderwetse’ werknemerservaring moeten komen. Wieman: ,,Vier jaar was er dankzij de ruime arbeidsmarkt bij veel bedrijven het idee van: als het je niet bevalt, dan ga je maar ergens anders heen: voor jou tien anderen. Met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt moeten ze hun best doen om 16 tot 22-jarigen aan te trekken en te behouden. Dat is een van de drijfveren om met een bedrijf als dat van ons in zee te gaan”

Lees ook Onder werktijd sjoelen met bejaarden? Hier kan het Likeability of 4

Hoewel het verhaal nu al als succesvol klinkt - ze haalden onlangs 600.000 euro investeringsgeld op - is het succes er volgens de jonge ondernemers nog lang niet: ,,We hebben nu meer dan tienduizend gebruikers, maar willen naar honderdduizend en daarna naar een miljoen! We staan pas aan het begin.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar