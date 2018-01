Waylon woedend om burn-out uitspraken RTL Boulevard

„Ik praat misschien als een gefrustreerde robot, maar dat is de enige manier waarop ik deze boodschap aan jullie kan overbrengen. Ik voel me echt een soort... ik ben eh... het gaat niet helemaal goed met me." Dat vertelde de 26-jarige Bibi Breijman op 30 december in haar vlog.

De vlogster kampt met een burn-out. Ze heeft de laatste tijd zoveel gewerkt, dat ze het allemaal niet meer aankan. Huilend geeft ze toe de weg kwijt te zijn. Afgelopen donderdag besteedde RTL Boulevard aandacht aan het onderwerp 'burnouts onder vloggers'. In die uitzending deden Peter R. de Vries en Marc van der Linden uitspraken die vriendje Waylon in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Lijken in de kast

Op Instagram plaats de zanger (en het vriendje van) een foto van de muppets en schrijft daarbij: “Nu heb ik geen behoefte om ook maar in 1 en dezelfde ruimte te zitten met dit soort enge types die zelf waarschijnlijk genoeg lijken in hun kast hebben voor een heel kerkhof maar toch reageer ik even heel kort omdat ik graag opsta voor iemand die ik lief heb en geraakt is en dit soort dingen helemaal niet aankan op dit moment!"

Hij vindt de uitspraken van de mannen niet terecht: „De lacherige arrogantie die deze twee heren hadden over iets waar ze beiden geen weet van hebben en het advies om dan maar iets anders te gaan doen getuigt van een domheid die ik lang niet heb gezien van 2 “gerespecteerde volwassenen”... Niemand heeft een alibi nodig voor de manier waarop hij of zij zich voelt en die innerlijke strijd is iets wat van jezelf is... Niemand zit te wachten op een omhooggevallen politieagent of een hielenlikker voor advies!"

Volgens de zanger moeten de heren het geven van advies overlaten aan experts. „Laat dit maar aan mensen over die daadwerkelijk begaan zijn of professioneel genoeg om dit te beoordelen... Ga lekker solliciteren bij de muppetshow! En nu allemaal weer verder met je eigen problemen!"

Reactie Marc

Marc van der Linden heeft in een latere uitzending van Boulevard gereageerd op Waylon door te vertellen dat de heren zeker niet de intentie hadden een burn-out belachelijk te maken. In de uitzending zegt hij: „Het ging mij om het feit dat als je in een uitzending zegt dat je bijna een burn-out hebt van het vloggen, dat je in mijn ogen beter even kunt stoppen met vloggen in plaats van dat je een vlog gaat maken over het feit dat je bijna een burn-out hebt van het vloggen."

