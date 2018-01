Verrassende vloggers: priester, aap en Bertie

Boerin Bertie gaat een jaar lang vloggen. ‘Niet zoals zoveel mensen over mijn fantastische leven’, aldus de nuchtere Zeeuwse, ‘maar over mijn bedrijf’. Naast alle hippe foodblogs miste de anti-heldin die tv-ster werd namelijk nog een ‘boerenblog’, en die gaat zij nu dus verzorgen. Bertie is niet de eerste onwaarschijnlijke vlogger.

Houdoe!

Wat bijvoorbeeld te denken van het YouTube-kanaal ‘Ik ben oma’ van de inmiddels 91-jarige Marie Verhagen uit het Brabantse Gemonde. Met haar vlogs, gemaakt door kleinzoon Martijn, scoort ze duizenden views. Alleen al het intro op haar kanaal is goud. ‘Welkom op dit kanaal. Ik ben oma. Ik ben negentig jaar en vlogger. Kom je een keer bij me rikken of jokeren? Houdoe.’ In een van de vlogs gaat ze voor het eerst vliegen. Hoe ze het vond, vraagt haar kleinzoon naderhand. ‘Ge zit in de wolken, ge wit niks’, antwoordt oma. Je merkt: wat kennis van Brabantse dialecten is geen handicap wanneer je deze levenslustige hoogbejaarde wilt volgen.

Vakkenvuller

In Blij met Sjoerd van Appie Today, het YouTube-kanaal van Albert Heijn, vlogt Sjoerd, een vakkenvuller met het syndroom van Down, al 26 afleveringen lang over zijn werk en leven. De dolenthousiaste jongeman gaat op pad met zijn grote held Freek Vonk, viert uitbundig kerst en Halloween, stapt in achtbanen en springt uit vliegtuigen. En dat alles even dolenthousiast. Sjoerd is razend populair: sommige afleveringen zijn al een kwart miljoen keer bekeken.

Father Roderick

De Amersfoortse priester Roderick Vonhögen baart opzien met zijn vlogs over sprookjes, games en superhelden. De geestelijke bezoekt vaak evenementen waar bezoekers verkleed als elfjes en trollen rondlopen en was de laatste weken bijzonder actief om zijn enthousiasme over de nieuwe Star Wars-film met zijn bijna 14.000 volgers te delen. Vonhögen trekt vaak parallellen tussen de bijbel en de wereld van games en fantasy. ‘De taak van een priester is mensen buiten de kerk te bereiken. Ik zie weinig verschil tussen de preekstoel en een vlog’, aldus de zelfverklaarde mediapriester.

My first Sony

Net als je denkt dat het niet gekker kan stuit je op een vloggende aap genaamd Marria. De chimpansee werd uit een huis in Portugal gered waar haar baasjes haar als een soort mensenkind behandelden en belandde bij Stichting AAP, waar ze een traject volgt ‘om weer aap te worden’. Haar vorderingen zijn sinds april vorig jaar te volgen via haar vlog AAP vlogt. We zien hoe Marria met een knuffel speelt waarin een cameraatje is verstopt, hoe ze kennis maakt met een andere chimpansee genaamd Sony (die aflevering heet My first Sony) en dat ze bonje heeft met haar buren.

Lees ook The Bridge: het einde van Saga Likeability of 3

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar