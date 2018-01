Stomdronken Kit Harington uit bar gezet

„De muziek op dit album is vooral geïnspireerd door mijn zoon en mijn vrouw, mijn familie en nog meer dan elk album dat ik ooit heb geschreven: door waar ik vandaan kom. Het is persoonlijk." Die boodschap deelde Justin Timberlake twee dagen geleden in een video op zijn Instagram-account.

Het is een emotionele aankondiging voor zijn nieuwe album Man of the Woods. Vijf jaar lang bracht de Amerikaanse singer-songwriter geen nieuw album uit, maar 2 februari is het zo ver. Fans worden dan getrakteerd op wat 'een representatie van waar hij nu is in het leven' wordt genoemd.