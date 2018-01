Staat begintune van Wie is de Mol vol aanwijzingen?

Noem het een tunnelvisie, maar wie de begintune van Wie is de Mol bekijkt, ziet direct talloze verwijzingen naar de mol. Verraden de verschillende cijfers, letters en broeierige blikken in het filmpje van 36 seconden wie dit jaar de saboteur van het spel is?

Analyse

Het 18e seizoen van het programma gaat op zaterdag 6 januari van start, dus Metro onderwerpt de leader alvast aan een grondige analyse. Niets is immers wat het lijkt.

Op de inmiddels bekende klanken van het verder totaal onbekende nummer Oratio (vanaf seconde 55) van de Frans-Egyptische zanger Ugo Farell zien we alle deelnemers afgewisseld met fragmenten uit de afleveringen voorbijflitsen. In het eerste shot scheert een parachutist langs besneeuwde bergtoppen, waarna vrijwel direct het hoofd van AVROTROS-presentator Ron Boszhard in beeld verschijnt. ‘Vliegt’ hij er zaterdag soms als eerste uit? Of scheert hij zich snel een weg naar de finale?

De leader gaat verder met een letterbord. Het lijkt een kruiswoordpuzzel want verschillende molloten hebben al flink gepuzzeld en er woorden als ‘verbond’, ‘ron’ en ‘emilio’ in gespot. Zie jij er meer? Laat het ons weten!

Mol > Ruben < Mol

Dan switcht het beeld naar Simone Weimans, presentatrice van het NOS-journaal. Daar kunnen we niets geks aan ontdekken, helaas. Meteen na Simone verschijnen er toch twee boeiende bordjes in beeld: een pijl met ‘test’ en een pijl met ‘de mol’. Nu wordt het leuk, want na het laatste bordje komt zanger Ruben Hein tevoorschijn. Zou hij de mol zijn? Ook ná Ruben zien we namelijk het woord ‘mol’.

De zwarte vrijstelling doet dit seizoen ook weer mee, want hij is te zien in de leader. Wordt hij ook gevonden? En zo ja, is dat dan door Olcay Gulsen, de mode-ontwerpster die we vaak bij RTL Boulevard aan de desk zien staan? Na het glimmende zwarte plaatje verschijnt zij schalks lachend in beeld. Heeft ze iets te verbergen?

Dan zien we geld. 10, -10 en 100. Op de plaatjes dit keer geen gezichten, maar nummers. Het lijken serienummers want ze beginnen (in elk geval de laatste twee, bij de eerste zien we het niet) met 2803100. Dat kan natuurlijk naar bijvoorbeeld geboortedata verwijzen, maar niemand is jarig op 28-03. 28 + 3 is wel 31. Het toeval wil dat Jan Versteegh op 31-12 jarig is én ook als enige deelnemer 31 was ten tijde van de opnames. Doe er je voordeel mee.

In het volgende shot zien we een olievat met daarop het woord Mogul. Mol en Gu dus. Staat Gu voor Gulsen of toch Guzman. Die laatste, Emilio, verschijnt in elk geval na het olievat in beeld. Opvallend aan het shot waarin het broertje van cabaretier Javier Guzman wordt getoond, is een weerspiegeling van een groen licht links van hem en aan de rechterkant pijlen die op hem wijzen. Wijzen ze naar de mol?

Een droneshot van vijf graafmachines op een afgraving gaat daarna vooraf aan een beeld van filosofe Stine Jensen. Los van haar mysterieuze blik, zien we hier niks opvallends. Daarna gaat er gaat er wel een klepje open waarop staat: ‘Wil je nu al weten wie de mol is?’ en verschijnt tekenaar Jean-Marc van Tol in de intro. Is hij het?

Clowns

Voor mensen met coulrofobie is de leader dit seizoen overigens geen pretje: elke week zullen zij vlak voor het verschijnen van Bella Hay een enge clown in de camera zien turen. Waarschijnlijk geen hint, wel supercreepy.

Als het geld inderdaad naar Jan Versteegh verwijst, dan hadden we het al over hem voor zijn fysiek na Bella en de clowns in de intro opduikt. Ook aan zijn verschijning is verder weinig opmerkelijks te ontwaren.

M van Loes?

Een groep mannen die schreeuwend op een podium staan, gaan vooraf aan de laatste deelnemer dit seizoen: Loes Haverkort. Helemaal volgens de Wie is de mol-leadertraditie komt zij vanachter een muurtje het beeld in geschoven. Maar zien we dat nou goed en staat er een letter M gegraveerd in de houten balk links van haar?

Helaas zal over tien weken pas duidelijk worden welke hints uit de leader daadwerkelijk naar de mol wijzen en wie die mol dan is. Tot die tijd zie je elke zaterdag om 20.30 uur een nieuwe aflevering op NPO 1 en verschijnt, net als vorig seizoen, elke zondag op metronieuws.nl de column Molfan vs. Molmaagd van Metro’s tv-kijkers Erik Jonk en Constance van Amstel vol analyses en theorieën.

Zelf nog even naar de leader kijken? Dan kan hier:

