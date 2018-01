Seizoen negen van The Walking Dead op komst

The Walking Dead krijgt ook een negende seizoen. Dat meldt het Amerikaanse NME. De nieuwe afleveringen moeten aan het eind van 2018 uitkomen.

De serie krijgt ook een andere showrunner: schrijver Angela Kang neemt het stokje over van Scott M. Gimple. Laatstgenoemde lag behoorlijk onder vuur nadat er een petitie was gestart om hem te ontslaan, omdat hij een van de populairste personages heeft laten doodgaan (link: spoiler alert).

Ook de kijkcijfers van seizoen 8 vielen ten opzichte van eerdere seizoenen tegen. Voor het eerst in vijf jaar wist de serie in de VS minder dan acht miljoen kijkers te trekken. Met Kang producent AMC het tij te keren. Gimple blijft wel in grote mate betrokken bij de serie.

Enorm belangrijk

„Dit is een enorm belangrijke dag voor het hele The Walking Dead-universum", vertelt Charlie Collier, de directeur van AMC. Volgens hem kiest men met Kang een „duidelijk pad voorwaarts voor het negende seizoen."

The Walking Dead is een serie die zich afspeelt in een wereld die overgenomen is door zombies. De serie volgt een groep mensen die probeert te overleven. In Nederland is de serie sinds vorig jaar alleen nog op FOX te zien, want ondanks protest besloot Netflix de serie uit zijn aanbod te verwijderen.

