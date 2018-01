Seal: Oprah is onderdeel van #MeToo-probleem

Waar een hoop mensen Oprah prijzen om haar speech tijdens de Golden Globes, heeft Seal geen goed woord voor haar over. In een Instagram-post noemt de zanger haar 'onderdeel van het probleem'. Al decennia is ze volgens Seal een probleem.

Woensdag postte Seal een foto op Instagram van Oprah met Harvey Weinstein. De gevallen filmmagnaat is de man met wie #MeToo half oktober 2017 begon. Meerdere actrices lieten weten seksueel geïntimideerd te zijn door de producer. Op één van de foto's is te zien dat Winfrey een kus op de wang van Weinstein drukt. ,,Als je decennia lang onderdeel van het probleem bent maar mensen ineens denken dat je deel bent van de oplossing", is het bijschrift van Seal.

'Oprah wist van Weinstein'

Ietwat sarcastisch suggereert hij dat Winfrey allang wist van het wangedrag van Weinstein. ,,Oh ja, bijna vergeten... Je had de roddels allang gehoord maar je had geen idee dat hij daadwerkelijk aan de lopende band jonge, verblinde actrices lastig viel die geen idee hadden waar ze aan begonnen. Sorry!" Hij voegt er nog de hashtag #SanctimoniousHollywood” aan toe.

Realitysterren en presentators

Na de speech van Winfrey tijdens de Golden Globes, wordt gespeculeerd of de presentatrice en ondernemer zich kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen in 2020. Naast veel lovende woorden, kan de speculatie ook een hoop kritiek verwachten. Family Guy-bedenker Seth McFarlane laat weten dat een beroemdheid zijn niet betekent dat je gekwalificeerd bent om president te worden.

,,Oprah is zonder twijfel een fantastische spreker", schrijft MacFarlane. ,,Maar het idee dat een ster uit een reality show en een talk show-presentator het tegen elkaar opnemen in presidentsverkiezingen is problematisch en dystopisch."