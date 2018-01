Ronnie Flex woedend om slechte grap Radio 538

In Los Angeles zijn dinsdagmiddag de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. De film die in de race is voor de meeste beeldjes is The Shape Of Water van Guillermo del Toro, die 13 keer is genomineerd. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri volgt met 9 nominaties voor Dunkirk van Christopher Nolan met 7. De genoemde films dingen ook alle drie mee naar de belangrijkste Oscar, die voor beste film.

Fantasythriller

The Shape Of Water is een romantische fantasythriller over die zich afspeelt tijdens de Koude Oorlog in het Amerika van begin jaren zestig. In een verborgen en zwaarbeveiligd overheidslaboratorium waar ze werkzaam is, zit de eenzame Elisa (Sally Hawkins) gevangen in een leven van isolatie. Elisa's leven verandert voor altijd als zij en collega Zelda (Octavia Spencer) een geheim experiment ontdekken.

21e nominatie

De overige zes films die kans maken op de Oscar voor Beste Film zijn Call me by Your Name, Darkest Hour, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post en Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Genomineerde voor Beste Actrice zijn Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) en Meryl Streep (The Post). Voor Streep is het haar 21e nominatie. Ze won hem drie keer.

Bij de mannen zijn Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour) en Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) genomineerd.

Er werden ook twee Nederlanders genomineerd: cameraman Hoyte van Hoytema voor Beste Cinematografie vanwege Dunkirk en make-upartiest Arjen Tuiten voor Wonder, een film over een misvormde jongen die voor het eerst naar school gaat. De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Julia Roberts.

De Academy Awards, zoals de Amerikanen de Oscars meestal noemen, worden op 4 maart uitgereikt.

De volledige lijst:

Beste film

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste acteur

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get out

Gary Oldman – Darkest Hour

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Beste actrice

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post

Beste mannelijke bijrol

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – The Shape of Water

Christopher Plummer – All the Money in the World

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste vrouwelijke bijrol

Mary J. Blige – Mudbound

Allison Janney – I, Tonya

Lesley Manville – Phantom Thread

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – The Shape of Water

Animatiefilm

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Cinematography

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

Kostuums

Beauty & the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Beste regisseur

Dunkirk – Christopher Nolan

Get Out – Jordan Peele

Lady Bird – Greta Gerwig

Phantom Thread – Paul Thomas Anderson

The Shape of Water – Guillermo del Toro

Lange documentaire

Abacus: Small Enough To Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Korte documentaire

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Film editing

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste buitenlandse film

A Fantastic Woman (Chili)

The Insult (Libanon)

Loveless (Rusland)

On Body and Soul (Hongarije)

The Square (Zweden)

Muziek

Dunkirk – Hans Zimmer

Phantom Thread – Jonny Greenwood

The Shape of Water – Alexandre Desplat

Star Wars: The Last Jedi – John Williams

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Carter Burwell

Filmliedje

“Mighty River” – Mudbound (Mary J. Blige, Raphael Saadiq, and Taura Stinson)

“Mystery of Love” – Call Me by Your Name (Sufjan Stevens)

“Remember Me” – Coco (Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez)

“Stand Up for Something” – Marshall (Dianne Warren and Lonnie R. Lynn)

“This Is Me” – The Greatest Showman (Benj Pasek and Justin Paul)

Production design

Beauty and Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Korte film (animatie)

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Revolting Rhymes

Negative Space

Korte film (live action)

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Sound editing

Baby Driver

Blade Runner 2049

The Shape of Water

Dunkirk

Star Wars: The Last Jedi

Sound mixing

Baby Driver

Blade Runner 2049

The Shape of Water

Dunkirk

Star Wars: The Last Jedi

Visuele effecten

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy, vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Scenario (adapted screenplay)

Call Me by Your Name – James Ivory

The Disaster Artist – Scott Neustadter and Michael H. Weber

Logan – Scott Frank, James Mangold, and Michael Green

Molly’s Game – Aaron Sorkin

Mudbound – Virgil Williams and Dee Rees

Scenario (original screenplay)

The Big Sick – Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani

Get Out – Jordan Peele

Lady Bird – Greta Gerwig

The Shape of Water – Guillermo del Toro

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Martin McDonagh

