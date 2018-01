Pittige loting Waylon voor halve finale Songfestival

De organisatie van het Eurovisie Songfestival maakte maandagmiddag bekend in welke halve finale de deelnemers gaan starten. Waylon, die Nederland vertegenwoordigt, maakt zijn opwachting in de tweede halve finale.

En dit wordt geen gemakkelijke klus. In deze finale zitten ook traditioneel goed presterende landen als Zweden, Rusland en Oekraïne. In totaal zitten er 19 landen in deze halve finale, alleen de beste tien stromen door naar de eindronde.

Halve finale

Het Eurovisie Songfestival 2018 vindt plaats op zaterdag 12 mei; de halve finales zijn op 8 en 10 mei. Waylon zal dus op donderdag 10 mei het podium in Lissabon betreden met zijn liedje die de harten van de Europeanen (en Australiërs) moet veroveren. Er is tevens bekend gemaakt dat hij in de eerste helft van de reeks aan de bak moet.

Hoewel het nog erg vroeg is om te voorspellen hoe hoog de ogen zijn die de zanger gooit, zijn de bookmakers al begonnen met hun voorspellingen. Wat knap is, aangezien er nog bijna geen enkel liedje bekend is gemaakt. Bij de 'bookies' staat de zanger die in 2014 met Ilse de Lange nog tweede werd bij het Eurovisie Songfestival nu op een zestiende plaats. Zweden en Rusland voeren deze lijst aan. Dit zijn twee van de opponenten van Apeldoornse zanger.

Poule des doods?

Volgens songfestivalkenner Cornald Maas heeft ons land niet bepaald gunstig geloot voor de halve finale. Hoewel het nog veel te vroeg is om de liedjes op kwaliteit te beoordelen, is Nederland wel ingedeeld bij landen die in voorgaande edities nagenoeg altijd in de top 10 eindigen. Zweden won Eurovisie in 2012 en 2015 en Rusland werd in die jaren tweede. Deze landen halen nagenoeg elke editie de finale wel.

Met welk liedje Waylon het immer kritische Europese publiek gaat proberen te overtuigen is nog even afwachten. De 37-jarige artiest brengt in maart een nieuw album uit met zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival. Dit album luister naar de naam The World Can Wait.

In de eerste halve finale zitten Wit-Rusland, Bulgarije, Albanië, Litouwen, Tsjechië, België, IJsland, Azerbeidzjan, Israel, Estland, Zwitserland, Finland, Oostenrijk, Ierland, Armenië, Cyprus, Kroatië, Griekenland en Macedonië. In de tweede halve finale zitten samen met Nederland: Rusland, Servië, Denemarken, Roemenië, Australië, Noorwegen, Moldavië, San Marino, Montenegro, Zweden, Hongarije, Malta, Letland, Georgië, Polen, Slovenië en Oekraïne.

Salvador Sobral; de winnar van vorig jaar ©ANP

Eurovisie

In totaal doen er aan de 63ste editie van het Eurovisie Songfestival 43 landen mee. 38 daarvan moeten zich eerst voor de finale zien te plaatsen. De zogenaamde 'big five', de landen die de European Broadcasting Union financieel het meest ondersteunen, zijn rechtstreeks geplaatst dit gaan om: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Ook Portugal hoeft niet eerst een halve finale te zingen vanwege de winst van vorig jaar. De 27-jarige hartpatiënt Salvador Sobral won vorig jaar het internationale zangspektakel. Het Eurovisie Songfestival van 2018 zal daarom plaatsvinden in Lissabon. De scores van alle liedjes worden gegeven door een combinatie van de punten van een vakjury en televoting.

OG3NE haalde de finale en eindigde op een elfde plaats. Nadat Nederland tussen 2005 en 2012 nooit de finale haalde, lijkt er de laatste jaren sprake van een opmars. In 2013, 2014, 2016 en 2017 haalde ons land de finale. De beste prestatie was van The Common Linnets in 2014, toen werden Waylon en Ilse de Lange tweede. Waylon gaat nu solo proberen om zijn prestatie in 2014 te verbeteren.