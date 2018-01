Ook Paaspop zegt optreden Boef af na ophef

Rapper Boef is na alle commotie die ontstaan is nadat hij vrouwen die hem een lift gaven 'hoeren' noemde niet langer welkom het festival Paaspop in Schijndel. De organisatie van het festival laat weten dat het het optreden van Boef op Paaszondag 1 april heeft geannuleerd.

Inmiddels zijn ook andere optredens van Boef afgezegd en heeft reisorganisatie Corendon hun samenwerking met de 24-jarige artiest opgezegd.

Het festival Paaspop zegt in een persbericht dat het de uitspraken van Sofiane Boussaadia, zoals Boef echt heet, direct afkeurde. De latere excuses van de rapper werden vervolgens wel meegenomen in een overleg over het optreden. 'Vanochtend is na nieuw en weloverwogen intern beraad de conclusie getrokken dat de show geannuleerd dient te worden. Een conclusie waar een groot deel van het Paaspop-publiek achter staat, gezien de vele reacties die Paaspop ontvangen heeft.', aldus de festivalorganisatie.

Wie is hij echt?

Paaspop deelt overigens de mening van Boefs management dat hij nu komende tijd moet laten zien wie hij echt is. Paaspop zegt dat deze periode echter te kort is, aangezien het festival al over een kleine drie maanden plaatsvindt.