Vraag ons niet hoe ze erop komen, maar Netflix heeft een serie geschreven over een jonge psychopaat die graag zijn 'vriendinnetje' wil vermoorden. En volgens velen is het dé nieuwe hit die we allemaal moeten kijken.

Mocht je (net als wij) een beetje in een gat vallen nadat je het tweede seizoen van Stranger Things in één dag hebt gebingewatched, dan is het tijdens de sombere Januarimaand misschien tijd voor een beetje donkere humor. Netflix speelt daar prima op in door de serie 'The End of the F**king World' voor ons online te zetten.

De serie gaat over twee tieners, Alyssa en James, die samen op een op z'n zachtst gezegd bijzondere roadtrip gaan. Alyssa wil de wijde wereld in met haar liefde, maar heeft niet door dat James een psychopaat is die eigenlijk al zijn hele leven op zoek is naar het perfecte slachtoffer om te vermoorden.

Kortom: niet het klassieke liefdesverhaal, maar een serie met bizarre twists en donkere humor. De perfecte combinatie volgens Twitter:

