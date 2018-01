Een ogenschijnlijk onverwachte scheiding van de mannen en vrouwen, undercover-achtige taferelen van presentatoren Rick Brandsteder en Annelien Coorevits en heftige uitspraken: de nieuwe trailer van Temptation Island 2018 heeft het allemaal.

Nog heel eventjes geduld en dan begint het nieuwe seizoen van Temptation Island weer. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want eerlijk gezegd hadden wij het liefst gisteren al alle zestien afleveringen gebingewatched. Zestien ja, want dit seizoen krijgen we meer afleveringen!

Haat

In de allernieuwste beelden van het programma zien we twee busjes op commando gescheiden worden en horen we een vrouw 'Ik haat hem zo hard' schreeuwen. Dat wordt dus smullen...

