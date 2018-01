Molfan vs Molmaagd: M18 en de broek van Stine Jensen

Metro’s Constance van Amstel en Erik Jonk volgen Wie is de Mol. Constance kijkt al jaren, voor Erik is dit zijn tweede seizoen. Elke week bespreken ze de uitzending in de column Mol-fan vs. Mol-maagd.

Constance: Zo. Daar zijn we weer. Bijna een jaar later. Vorig jaar snapte jij er ook na 10 afleveringen nog niet veel van, zei je. Hoe sta je er nu in?

Erik: Ik zou me een jaar lang tot Molloot proberen te transformeren, maar ik was het eerlijk gezegd vergeten... Ik ga dus nog steeds als Molmaagd mijn tweede seizoen in. Ben jij als fan een beetje bekomen van de eerste aflevering?

Constance: Nou, amper. Wat een begin. Starten in vijf verschillende landen, dat hebben ze nog nooit gedaan. Gelukkig was het daarna al snel weer hysterisch, ingewikkeld en was er geen touw aan vast te knopen, dus dat voelde wel weer als vanouds. Wat vond jij ervan?

Erik: Dat van die verschillende landen had ik zaterdagmorgen al bij onze collega's in de Telegraaf gelezen helaas, maar spectaculair vond ik het wel.

Constance: Oh echt? Jeetje wat jammer, ik vind dat echt een spoiler. Mijn voorspelling dat Ron Boszhard er als eerste uit zou vliegen omdat hij in de leader direct na de 'vliegende' parachutisten in beeld komt, is wel uitgekomen. Hoe vond jij dat Ron het deed?

Erik: Jij bent een echte fan ook hè! Ron liep een beetje rond als een kind in een speeltuin vond ik, aandoenlijk. En superzielig dat hij verloor, vooral omdat hij in een interview had gezegd zó ontzettend graag eens mee te willen doen.

Constance: Misschien is zijn vertrek van korte duur, want ik begreep dat er een kans bestaat dat Ron terugkeert… Een molloot uit mijn ne(rd)twerk heeft ontdekt dat Ron in het beginfilmpje voor de Liberty Bank in Tbilisi staat, want betekent dat hij dus wel in Georgië is geweest. Een voorteken van Ron’s Rentree? Al had ik liever Stine Jensen zien vertrekken. Die broek! Het leek wel of ze naakt over de boulevard van Baku flaneerde.

Erik: Hahahaha. Tja, die Stine. Die moet op een boulevard van 26 kilometer iets zoeken en zegt dan: 'In zo'n vuilnisbak kan best een envelopje zitten'. Niet te doen! Laten we het over de mol hebben. Wie is het?

Constance: Loes Haverkort. Voorgevoel, maar na deze aflevering blijf ik bij haar. Hoe zij langs dat tafeltje liep en zogenaamd die spulletjes niet zag liggen, is typisch mollengedrag. En ze heeft Ron erin geluisd door hem dingen in te fluisteren over een verkeerde mol. En de jouwe?

Erik: Mijn mol is nu Simone Weimans. Als je aan een receptioniste de weg vraagt en ze zegt 'rechts' en jij roept drie meter later 'links toch?', dan ben je... mol of dom. En daarnaast: het was Simone die het coördinaat M18 ontdekte en ik denk dat dat staat voor Mol, NPO 1 en Achtuurjournaal. Allemaal verwijzingen naar Journaallezeres Simone.

Constance: Erik! Wat goed gevonden. Deze theorie heb ík zelfs nog nergens gelezen! Wat nou Mol-maagd? Is dan werkelijk niets wat het lijkt?

