Mol-fan vs Mol-maagd: Slappe hap & The Return of Ron

Metro’s Constance van Amstel en Erik Jonk volgen Wie is de Mol. Constance kijkt al jaren, voor Erik is dit zijn tweede seizoen. Elke week bespreken ze de uitzending in de column Mol-fan vs. Mol-maagd.

Slappe hap

Constance: Wat een aflevering. Er gebeurde zoveel! Maar laten we het eerst eens hebben over de meest opvallende gebeurtenis: het opstappen van Jean Marc. Wat vond jij daar nou van?

Erik: Als het echt 'slaapgebrek en te veel emotie' was: slappe hap! Fokke en Sukkel. En jij?

Constance: Ik vond het eigenlijk wel zielig. Die man heeft er zin in, heeft zijn linnen broeken ingepakt en wordt dan geconfronteerd met vreselijk fanatieke mensen zoals Inspector – hoe vaak heb jij Art gebeld?! - gadget Olcay Gulsen. Ik zou ook gillend gek worden.

Erik: Die Gulsen met haar plas-drang, zeker! Maar verder blijf ik bij slappe hap. Zou Jean-Marc de Mol geweest kunnen zijn? En wat dan nu?

Constance: Dat vraag ik me dus steeds af. Wat als hij de mol was? Is er dan nu een nieuwe mol? En heette de aflevering daarom wisseltruc?

Erik: Hm, goeie... Dat dan Loes Haverkort door de redactie een hokje ingetrokken wordt en te horen krijgt: Jij bent nu de Mol. Ik denk dat het zo gaat.

Constance: Sowieso Loes Haverkort. Als ze het al niet was, dan is het ze het nu. Maar goed, dan The Return of Ronnie B. Arme, arme Ron. Het wordt zo wel een zielig seizoen, zeg. Had jij hem terug laten komen?

Geïrriteerd

Erik: Nee natuurlijk niet, ophoepelen. Alles voor mezelf. Jij vindt het zielig, maar ik houd niet van terugkeren in spelprogramma's, wegwezen. Ja, ik ben geïrriteerd!

Constance: Ja, dat blijkt. Dan was je zeker ook niet zo blij met die ingewikkelde opdracht in dat theater he?

Erik: Nee, daarom juist. Als Mol-maagd kan ik nog niet bepaald tegen ongeorganiseerd geschreeuw op een markt of zo’n stoelendans in een theater. Zo vind ik nooit een aanwijzing. Jij vindt het fantastisch zeker?

Constance: Nou... daar zeg je me wat. Ik vond die markt en dat theater ook totaal onbegrijpelijk en ook niet per se leuk om naar te kijken. De kandidaten spreken me tot nu toe ook nog niet zo aan. Ik erger me vaak aan ze. De graafmachine-opdracht vond ik wel leuk. Die Simone helemaal zen! Wat vond jij?

Erik: Ja, dat grind wegscheppen onder leiding van opperbaas Jan Versteegh was gaaf en redde voor mij de uitzending. Ik zal daarom mijn best nog maar even blijven doen. Heb je al een hint voor me wie de Mol is?

Tunnelvisie

Constance: Nou, afgaand op de laatste opdracht waren natuurlijk de mensen in de kleine wagentjes het meest verdacht, want die kunnen het minst doen. En wie zat daar? Juist Loes. En haar wagentje ging toevallig steeds 'stuk'. Of spreekt hier mijn tunnelvisie? Op wie zit jij nu?

Erik: Op Ruben Hein, omdat hij uit het niets de baas over Jan ging spelen. Maar ja, ik ben nog steeds een Mol-maagd, dus het slaat vast nergens op. Zaterdag zal ik scherp zijn! Tenzij Ron Boszhard wéér opdraaft...