Mol-fan vs. Mol-maagd 3: Kreupele hints in Kaukasus

Metro’s Constance van Amstel en Erik Jonk volgen Wie is de Mol. Constance kijkt al jaren, voor Erik is dit zijn tweede seizoen. Elke week bespreken ze de uitzending in de column Mol-fan vs. Mol-maagd.

Sparta

Constance: De aflevering heet 'Kreupelstraat', dat is in Groningen. FC Groningen moest als laatste wedstrijd in 2017 tegen Sparta spelen. Sparta komt uit Rotterdam, net als Jan. Hij is dus de mol.

Erik: Okay, zijn we daar ook weer uit. Is het nu afgelopen?

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Constance: Haha, deze theorie komt van mijn nieuwe favoriete wie is de mol-twitteraccount, namelijk 'Onbruikbare WIDM-hints' erg vermakelijk. Maar je hebt er dus niks aan. Over de aflevering: kwam het vertrek van Bella voor jou als een verrassing?

Erik: Ja! Sowieso omdat ik Bella leuk vind en haar vader Barry Hay mijn schoonvader moet worden omdat ik dan Kerstmis op Curacao kan vieren. Maar ik had nét opgeschreven dat Bella mijn mol was geworden. Jij?

Constance: Ja, die Barry lijkt me een leuke vent als (schoon)vader. Ik verdacht Bella wel omdat ze niet zo opviel, maar dat was dus gewoon onopvallendheid. Dan kan dus ook. Zelfs als dochter van Barry Hay. Hoe interpreteerde jij de titel 'Kreupelstraat'?

Erik: Ik zag alleen maar Kreupelstraatjes zonder asfalt met droevig kijkende schapen en paarden in de Kaukasus. Ik dacht als Molmaagd (weer) niet verder dan dat. Maar die Kaukasusbeelden vond ik prachtig! Was de titel een goeie hint dan?

Constance: Nou, ik denk van wel. Hoewel meerdere auto's wat mankementen vertoonden, viel die van Jan en Stine echt uit vlak voor de finish. Jan ging duwen, Stine stuurde. Zou een hint naar haar kunnen zijn dus. Maar ik zit nog steeds op Loes. Jij?

Erik: Ik dus op Bella, maar nu op Loes. Ik snap er helemaal geen zak van, dus ik ben de omgekeerde wereld-theorie gaan aanhangen. Ik verdenk iedereen, behalve Loes. Dus zal het Loes wel zijn. Snap je?

Constance: Laten we het daarom over Emilio hebben. Die verdacht ik totaal niet maar was deze aflevering zeer verdacht bezig. Gezien?

Topper

Erik: (denkt diep na) Oh, ik voel me nu een topper als Mol-maagd, want in mijn Mollenboekje staat: Emilio vergeet timer aan te zetten. Ha!

Constance: Goed bezig, Erik! Dat is een. Zo zouden zij namelijk te laat komen en geen geld pakken. Twee is dat hij meezong met 'is it me you're looking for?'. En drie: door hem en zijn rare gedrag bij die bakjes werd er erg veel mingeld opgehaald en daar leek hij erg veel lol om te hebben.

Erik: Jij zoekt ook overal iets achter! Maar ja, dat hebben fans blijkbaar. Toch knap van je. Ik heb net ontdekt dat Amersfoort ook een Kreupelstraat heeft. Dat gaat me deze week bezighouden denk ik.

Constance: En nog dit nog: Er zit €810 in de pot, wanneer je de 0 daarvan afhaalt (die is toch niets waard) krijg je 81. Emilio Guzman is geboren in 1981. Deze hint wijst duidelijk naar hem als mol.

Onbruikbaar

Erik: Ik begon net te denken aan Olcay, die zo graag penningmeester wilde zijn maar eerder 500 euro liet glippen op een groentemarkt. Kom jij met zó'n puzzel. Of heb je die weer van je onbruikbare Twittervrienden en -vriendinnen? Constance, ik word gek!

Constance: :)