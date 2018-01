Modefotografen beschuldigd van seksueel misbruik

Een aantal mannelijke (ex-)fotomodellen hebben de twee bekende modefotografen Mario Testino en Bruce Weber beschuldigd van seksueel misbruik. De mannen zeggen tijdens fotosessies onnodig naakt te moeten hebben geposeerd en betast te zijn.

Mario Testino een 'seksueel roofdier'

Onder andere Ryan Locke, Robyn Sinclair en Terron Wood vertelden hun verhaal over de fotografen aan The New York Times. In totaal gaat het om bijna 30 (voormalig) modellen en assistenten die met Testino en Weber hebben samengewerkt en hun verhaal deden aan de krant.

De beschuldigen gaan over de jaren negentig. „Seksueel misbruik was een constante realiteit”, vertelt Roman Barret, een voormalig assistent van Testino aan de krant. Testino zou voor zijn neus hebben staan masturberen. Volgens Ryan Locke, een model dat werkte met Testino, is de fotograaf „een seksueel roofdier.”

Ontkenning

Zowel Testino als Weber weerspreken de beschuldigen. Testino’s advocaten zeggen dat de bronnen die The New York Times gesproken heeft niet te vertrouwen zijn. Weber zegt duizenden naaktmodellen te hebben gefotografeerd, maar nooit iemand „ongepast” te hebben aangeraakt.

Bruce Weber werkte onder meer voor Calvin Klein, Ralph Lauren en Vogue. Mario Testino werkte voor merken als Gucci, Burberry en Versace. Ook zijn foto’s stonden regelmatig in Vogue. De uitgever van Vogue, Conde Nast, heeft de samenwerking met de twee fotografen voorlopig opgeschort.

