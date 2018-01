Cryptocurrencies zijn booming. Zo populair zelfs dat een Japanse meidengroep zich volledig heeft overgegeven aan de betaalmethode. In bijna al hun songs vliegen de bitcoins en ethereums je om de oren.

Ieder een currency

Het gaat om de Virtual Currency Girls. In totaal bestaat de formatie uit acht leden en ieder vertegenwoordigen ze een in Japan populaire cryptocurrency.

Naruse Rara staat voor bitcoin cash, Hinano Shirahama voor bitcoin, Suzuka Minami is neo, Kanako Matsuzawa geldt als cardano, Koharu Kamikawa is nem, Hinata Kozuki is ripple, terwijl de rollen ether en monacoin door respectievelijk Ami Amo en Momo Aisu worden vervuld.

In hun liedjes leggen ze uit hoe een cyptocurrency werkt. „We willen via entertainment uitleggen dat virtuele munteenheden niet een tool zijn om mee te speculeren, maar een technologie bevatten die een geweldige toekomst biedt", zo legt het management uit. Ze zijn bang dat als mensen niet goed voorgelicht worden, er in de toekomst een spectaculaire terugval zal komen en mensen veel geld verliezen.

Cinderella Academy

De groep valt onder de Cinderella Academy en is een afsplitsing van een door hun ontwikkelde meidengroep gerelateerd aan sterrenbeelden. Cinderella Academy scout en leidt al decennia jonge jongens en meiden op om idool te worden. Hierbij trainen ze in haast elk aspect van het beroemd zijn, dus er wordt niet alleen gezongen, maar ook treden ze op in theaters of commercials. Deze tak van showbizz is in Japan en Zuid-Korea uitgegroeid tot een miljoenenindustrie.