Leadzangeres The Cranberries plots overleden

Dolores O'Riordan, de leadzangeres van de Ierse band The Cranberries, is maandag plots overleden. Dat meldt de Ierse omroep RTE. De artieste werd 46 jaar.

Uitgever Lindsey Holmes vertelt dat O'Riordan in Londen was voor een opnamesessie. Maandagochtend werd de politie uit de Engelse hoofdstad gebeld om naar het hotel van O'Riordan te komen. Even later zou zij de zangeres ter plekke dood verklaren. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Zombie

The Cranberries kende zijn meest succesvolle periode in de jaren '90. Met hits als Zombie en Linger kende de band veel succes. Vorig jaar begon de band in mei nog een tour, maar die werd al snel afgebroken. De officiële reden was dat O'Riordan rugklachten had.

De familieleden laten weten dat ze „kapot zijn van het nieuws" en dat ze „privacy vragen in deze ontzettend moeilijke periode."

