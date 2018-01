Janine Abbring opnieuw presentatrice Zomergasten

Janine Abbring presenteert deze zomer weer het VPRO-programma Zomergasten. In 2017 was ze ook presentatrice van het programma en interviewde ze de inmiddels overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Voor die uitzending kreeg Abbring veel lof. In oktober vorig jaar nam ze de Sonja Barend Award in ontvangst voor dit gesprek. Voor het vorige seizoen van Zomergasten interviewde ze naast Van der Laan onder anderen Claudia de Breij en Rosanne Hertzberger.

Zondag met Lubach

Naast presentatrice van Zomergasten is Abbring eindredacteur van het bekende televisieprogramma Zondag met Lubach. Eerder was ze ook eindredacteur van radio 1-programma Vroege Vogels. Abbring deed in 2012 mee aan Wie is de Mol?. Daarbij raakte zij ernstig gewond doordat ze haar ruggenwervels verbrijzelde bij een 11 meter hoge sprong in het water.

Lees ook Emotionele Van der Laan raakt kijkers Zomergasten Likeability of 4

VPRO Zomergasten wordt al bijna 30 jaar lang rond augustus uitgezonden. In het programma wordt een bekende Nederlander of Vlaamse geïnterviewd over zijn of haar favoriete televisieavond.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar