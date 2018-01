„Een rapper heeft het voordeel dat ze baldadig kunnen zijn met hun teksten”, zegt imagodeskundige Zabeth van Veen tegen Metro. „Maar dit keer heeft Boef het wel heel erg verpest. Een boycot is méér dan terecht.”

‘Kechs’

De 24-jarige rapper Boef heeft zich tijdens de jaarwisseling negatief uitgelaten op Snapchat over drie dames die hem een lift gaven nadat hij autopech had. Ondanks dat deze vrouwen hulp aanboden, noemden hij hen ‘kechs’, wat straattaal is voor ‘hoeren’. Hij zei dit omdat de dames korte rokjes droegen, alcohol dronken en tot laat in de club waren.

Boef liet weten dat je pas een echte vrouw bent als je thuiszit, studeert, niks doet, of naar papa en mama luistert. Hij sloeg de plank compleet mis en heel Nederland is in rep en roer.

De hulp was oprecht

Boefs imago is geschaad, en van Veen geeft meerdere redenen. „Deze meiden probeerden hem oprecht te helpen. En als je op deze manier geholpen wordt, ga je niet zo om met mensen. Hij heeft het op deze manier flink verpest voor zichzelf”.

„Misschien is het achterhaald, maar in ‘deze tijd van #metoo’, is het daarbij zeker geen verstandige keus om op deze manier te praten over vrouwen. Het is puur disrespect, en zeer slecht voor zijn imago." Van Veen denkt dat het uiteindelijk wel een keer overwaait, maar dit zal niet dankzij de excuses zijn die hij een dag later gemaakt heeft.

Carrière redden

„De enige reden dat hij zijn excuses heeft gemaakt, is voor negentig procent om zijn carrière te redden. De overige tien procent is misschien omdat hij zichzelf toch wel een sukkel vond na deze actie. Eén ding is zeker: de excuses waren in ieder geval niet oprecht. In zijn hoofd raast: ‘stel dat ik mijn vrouwelijke fans kwijtraak?’”

Het bekende gezegde over dat ‘dronken mensen de waarheid zeggen’ is volgens van Veen helemaal van toepassing. „Het was zijn eerste ingeving. En het was spontaan, het kwam uit zichzelf.”

Waarom wel rappen en niet zo spreken?

„Liedjes zijn liedjes”, aldus van Veen. „Ik kan ook wel in een liedje verwoorden dat ik liefdesverdriet heb en alle mannen uitmaak voor klootzak, maar dat is iets anders dan dat ik mannen op straat zomaar uitscheld”.

Van Veen laat weten dat je wel baldadiger kan zijn in een rap, omdat deze liedjes fictief kunnen zijn. „Het is een keuze om naar de liedjes te luisteren, maar deze dames konden er niet voor kiezen om publiekelijk voor hoer uitgemaakt te worden.”

