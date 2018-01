Eerst werd de muziekindustrie opgeschud door de Spotify’s van deze wereld en vervolgens was de tv- en filmindustrie aan de beurt. Hoog tijd voor een ‘ik wil ondanks de bomen het bos zien’-overzicht van in ons land beschikbare video on demand-diensten.

Videoland

Wat is het?

Ooit een vermaarde videotheek-keten en sinds 2010 aan de weg timmerend als video on demand-speler. Kwam in 201 in handen van RTL Nederland, vandaar de wisselwerking met de tv-tak van RTL.

Prijs

8,99 euro per maand.

Aanbod

De meeste film- en seriesrecensenten waren het met elkaar eens: de beste titel van 2017 was The Handmaid’s Tale, en die is – je voelt ‘m al een beetje aankomen – te zien bij Videoland. Verder veel Nederlandse films en series zoals Soof, Zwarte Tulp, De 12 van Oldenheim en – onontbeerlijk voor de kleintjes – Woezel & Pip.

Kijken op

Tablets, smartphones, smart tv’s, settopboxen en gameconsoles.

Pathé Thuis

Wat is het?

Video on demand-dienst van bekende bioscoopketen die via internet films uitbrengt die drie of vier maanden eerder nog in de bioscoop draaiden.

Prijs

2,99 euro tot 5,99 euro per film. Wanneer je een film huurt, blijft deze gedurende 30 dagen in je account staan totdat je de film start. Na starten kun je deze gedurende 48 uur kijken. De prijs van een koopfilm is afhankelijk van de titel.

Aanbod

Recente films dus. Op dit moment kun je bijvoorbeeld je via Pathé Thuis bijvoorbeeld Baby Driver, Logan Lucky, The Hitman’s Bodyguard of Dunkirk kijken.

Kijken op

Smartphone, tablet, consoles, smart tv en pc/laptop.

Amazon Prime Video

Wat is het?

Streamingdienst van Amazon, een e-commercebedrijf dat zich steeds meer op zaken buiten het verkopen van goederen via internet richt. Sinds kort in Nederland.

Prijs

Als je per maand betaalt dan kost dat 5,99 euro per maand. Voor een jaarabonnement betaal je 49 euro per jaar.

Aanbod

Onbeperkt films en series kijken waaronder populaire titels als The Grand Tour (presentatoren van Top Gear), The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag en McMafia. Opvallend: veel Bollywoodfilms. Nadeel: aanbod is als je Netflix gewend bent (nog) niet héél groot.

Kijken op

Smart tv’s, smartphones, laptops en tablets.

Netflix

Wat is het?

De populairste aller video on demand diensten die momenteel rond de 2.5 miljoen Nederlandse huishoudens bereikt.

Prijs

Het basisabonnement, waarmee je op 1 scherm films en series kunt kijken, kost 7,99 euro per maand (niet in HD). Wil je op twee schermen tegelijk kijken, dan betaal je 10,99 euro. Voor vier schermen ben je 13,99 euro kwijt (beide wel in HD).

Aanbod

Bijna 900 recente en vrij recente series waaronder immens populaire titels als Stranger Things, Narcos, The Crown, Riverdale, Dark en Peaky Blinders. Netflix biedt ook veel films waaronder Netflix-originals; eind december verscheen bijvoorbeeld Bright, een fantasythriller met Will Smith.

Kijken op

Consoles, smart tv's, tablets, smartphones en pc/laptop.

Cinetree

Wat is het?

Videoverhuurplatform dat zich richt op liefhebbers van films en documentaires die ‘net iets verder gaan dan enkel entertainment’. Cinetree is een initiatief van actrice Hanna Verboom en het wil dit jaar ook zelf films en documentaires gaan produceren.

Aanbod

Oudere en recente arthousefilms en bekroonde documentaires. Op dit moment zijn bijvoorbeeld Toni Erdmann, Eraserhead, Layla M, Son of Saul en Nieuwe Tieten te zien.

Prijs

Cinetree kost 5,99 euro per maand, een bedrag waarvoor je maandelijks tien nieuwe films krijgt. Je kan van 2,99 euro (‘zonder verborgen kosten’ ook losse films huren.

Kijken op

Op PC en laptop kijk je via je browser of download de apps voor iOS, AppleTV en Android. Streamen kan via Apple Airplay of Chromecast.

Lumièreseries.com

Wat is het?

Zogenoemd electronic sell-through platform waarop je Lumière series digitaal kunt kopen en onmiddellijk in HD kwaliteit kunt bekijken.

Aanbod

Vrijwel alle – in Nederland zeer populaire – Scandinavische detectiveseries zoals The Bridge (het vierde seizoen is net geupload) en Italiaanse kwaliteitsreeksen als 1993 en Gomorra.

Prijs

De prijs van een seizoen varieert van 14,99 euro (oude seizoenen) tot en met 19,99 euro (nieuwe seizoen The Bridge).

Kijken op

Vanuit de Lumière app kun je mobiel series kijken op je tablet of smartphone. Daarnaast kun je vanuit de app ook Airplayen of Chromecasten naar je televisietoestel.

Ziggo Movies & Series XL

Wat is het?

Een abonnement met onder meer films en series van HBO waarvan de uitzendrechten door Ziggo zijn overgenomen.

Aanbod:

Series als het onmetelijk populaire Game of Thrones, Westworld en de - volgens velen een van de beste series van dit moment - The Deuce zijn alleen bij Ziggo te zien. Aanbod films – Intouchables, The Wolf of Wall Street, Frozen - is niet om meteen steil van achterover te vallen.

Prijs:

Voor 11,95 euro ben je abonnee en als je al Ziggo-klant bent kijk je via het Movies & Series-abonnement voor een euro of 7 extra.

Kijken op

Tv, smartphone en tablet.

Film1

Wat is het?

Filmservice die tegen betaling is af te nemen bij de meeste tv-aanbieders. Biedt films en series via de decoder op de tv, via de browser en via een app.

Aanbod

Films die vaak nog niet heel lang – maar ook niet héél kort - uit de bioscoop zijn. Op dit moment kan je – mits je betaalt uiteraard – bijvoorbeeld Fifty Shades Darker, La La Land en The Fate of the Furious via Film1 zien. Series zijn er ook, maar die zijn niet heel recent.

Prijs:

Ongeveer 15 euro per maand.

Kijken op:

Normale en smart tv's, telefoons en tablets, (tv-aanbieder noodzakelijk).

Lees ook The Bridge: het einde van Saga Likeability of 3

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar