Het gaat goed met Netflix. De videostreamingdienst kreeg er in het laatste kwartaal van 2017 8,3 miljoen klanten bij. Dit is nog meer dan analisten hadden voorspeld. Zij gingen uit van een stijging van 6,3 miljoen.

Ook in Nederland wordt Netflix meer en meer gebruikt. Begin 2017 waren dit 2 miljoen huishoudens en aan het einde van het jaar was dit aantal gestegen naar 2,6 miljoen. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 3 huishoudens in ons land gebruik maakt van Netflix. Wereldwijd heeft de dienst 117,6 miljoen abonnees.

De cast van hitserie Stranger Things ©ANP

Eigen producties

Netflix is meer dan alleen een streamingdienst. Ze worden ook steeds actiever in het produceren van eigen televisieseries en films. Recente voorbeelden van succesvolle 'Netflix Originals' zijn: 13 Reasons Why, Dark, Narcos en The Crown. De populairste serie die geproduceerd is door Netflix is Stranger Things. Deze hitserie, die in 2017 het tweede seizoen uitbracht, heeft ook voor een groot deel bijgedragen aan het succes van het afgelopen jaar.

Het succes van de Netflix Originals heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer vertrouwen is in deze producties. In 2018 wil het bedrijf ongeveer 8 miljard investeren in het maken van eigen producties en films. Dit zijn niet langer alleen maar Engelstalige verhalen. Een goed voorbeeld hiervan is de Duitse serie Dark, die ook internationaal goed scoorde. In november werd aangekondigd dat Netflix ook een Nederlandstalige serie gaat produceren. Undercover is een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Over deze serie is nog weinig bekend maar wel dat Anna Drijver en Frank Lammers er een hoofdrol in gaan spelen.

Kevin Spacey

De omzet van Netflix steeg de afgelopen drie maanden met een derde tot bijna 3,3 miljard dollar. De nettowinst verdrievoudigde tot 185,5 miljoen dollar. Het bedrijf boekte 39 miljoen dollar af op niet-uitgebrachte content.

Dit heeft alles te maken met de in opspraak geraakte Kevin Spacey en zijn seksuele misdragingen die tijdens de #metoo-discussie naar boven kwamen. Netflix besloot hierop om House of Cards in te korten en de acteur niet meer in de serie mee te laten spelen. House of Cards is herschreven en gaat dit jaar het laatste seizoen in. Robin Wright, die de vrouw van Spacey speelt in de serie, keert wel terug. Ook een film waarin Spacey een hoofdrol vertolkte werd vlak voor releasedatum geschrapt.

