Het opvallende debuut van rapper Hansie

Jonna Fraser, Hef, Josylvio, Bokoesam, Latifah, Kempi – het zijn niet de minste namen waar Hansie mee samenwerkt op zijn debuutalbum De Belofte. Wie is die 25-jarige rijzende ster in de Nederlandse urban scene? En hoe komt-ie aan die grappige naam?

Navarre Novian Norah heet hij eigenlijk. Zijn artiestennaam, die je eerder bij een schlagerzanger in lederhosen dan bij een opkomende hiphopartiest verwacht, hield hij over aan vakantie met vrienden in Lloret de Mar. „Iedereen die ik daar tegenkwam vergat mijn echte naam onmiddellijk nadat ik mij had voorgesteld en daarom begon ik mezelf in een dronken bui maar voor te stellen als Hans. ‘Heet je echt Hans?’, vroegen ze dan. ‘Ja, Hans Grants’, zei ik dan. De eerste keer dat ik dat zei stond er toevallig een fles Grant’s (een zoete, blended whisky, red.) op tafel, vandaar. Of toevallig… dat was een drankje dat we daar de hele week dronken, haha. Inmiddels is het dus Hansie geworden.”

Tupac en Borsato

Hij zat nog op de lagere school in Almere toen hij al droomde van een leven in de muziek. Kleine Hansie keek naar TMF, MTV en The Box en luisterde naar Snoop Dogg, Tupac en Eminem, maar ook naar de oude soul, r&b en Nederlandstalige muziek die zijn moeder draaide. „Vooral Otis Redding, Angie Stone en Marco Borsato waren favoriet thuis. Het verlangen om zelf ook muziek te gaan maken kwam in de tijd dat ik elke dag naar de muziekzenders keek en jonge sterren als Lil’ Romeo voorbij zag komen. Toen dacht ik: je kunt dus ook artiest zijn wanneer je jong bent! Vanaf dat moment, ik zal een jaar of acht geweest zijn, ben ik liedjes gaan schrijven.”

Of liedjes, dat is misschien een iets te groot woord vindt hij nu. „Ik deed maar wat. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet wat een verse (refrein), bas of hook was en ik dacht dat een couplet precies een minuut moest duren. Zat ik daar met mijn stopwatch, haha.” Dingen veranderden toen hij op de middelbare school zat en Esko, ook uit Almere, tegen het lijf liep. De man die inmiddels beats verzorgt voor veel grote namen uit de Nederlandse hiphop en Hansie hadden meteen een klik en doken samen de studio in. „Met hem erbij begon het ergens op te lijken.”

Hard werken

Pas een jaar of drie, vier geleden werd muziek écht serious business voor Hansie. Esko was samen met Bart van Houten een platenlabel begonnen, Van Klasse, en ging samen met Hansie, toen nog Hans Grants, aan de slag met tracks en mixtapes. „In die periode besefte ik dat ik harder moest werken en een andere stijl moest aannemen om er te komen. Het voelde echt als een knop omdraaien. Eind 2014 bracht ik Paiso uit, samen met Keizer, mijn eerste track. Het werd een straathitje en het balletje was aan het rollen.”

Alleen kwam het balletje vervolgens even stil te leggen omdat Hansie ‘wat persoonlijke issues’ had. Het leven van de op zijn achttiende naar Amsterdam verhuisde rapper/r&b-artiest veranderde in rap tempo omdat hij een zoon en een dochter kreeg en de moeder van zijn toenmalige vriendin op sterven lag. „Ik kreeg ook nog ruzie thuis en kon niet genoeg tijd vrij maken voor muziek. Het was een chaos”, blikt hij terug. „Maar toch ging ik, soms ten koste van ruzie, af en toe de studio in om aan mijn skills te werken. Het succes dat mijn vrienden Esko, Sevn Alias, Jonna Fraser en Josylvio in die periode begonnen te krijgen maakte ook mij hongerig.”

Tweede ronde

De weg naar de debuutplaat was dus vaak moeilijk maar het harde werken betaalde zich uit. Zijn inmiddels beroemde vrienden wilden uiteraard graag met hem samenwerken toen hij De Belofte ging opnemen en singles Non-Stop en Laat Me Zien gaan lekker op Spotify en YouTube. Hansie is hard op weg om door te breken in de Nederlandse urban scene. Glunderend: „Dit is het startsein voor de tweede ronde. 2018 wordt een vruchtbaar jaar.”

Ondertussen blijft hij met die grappige naam en zijn goede humeur een opvallende figuur in de Nederlandse hiphop en urban scene. Ook zijn ambities zijn niet alledaags voor iemand uit die hoek, zo is de conclusie wanneer hij vertelt dat hij liedjes voor kinderen schrijft, waarvan hij hoopt dat ze op Kinderen voor Kinderen-platen terecht komen. „Niet alledaags? Ik probeer me gewoon zo breed mogelijk te ontwikkelen als songwriter en artiest.”

De Belofte van Hansie is verschenen bij Van Klasse en is overal te streamen en te koop.

