Het komt goed Barbie! Deze sterren gingen je voor

Realityster Samantha de Jong, die we allemaal beter kennen als Barbie, werd vrijdag bewusteloos gevonden in haar huis in Den Haag. De reden? Overmatig drugsgebruik, verklaarde de manager van Barbie aan de pers.

Met de gezondheid van Barbie schijnt het tot op heden redelijk te gaan, en haar herstel wordt voortgezet in een kliniek. Maar is er nog hoop voor de 28-jarige realityster? Túúrlijk! Deze sterren gingen de BN’er voor en kwamen er uiteindelijk ook weer helemaal bovenop.

Waylon

Waylon. / ANP

Waylon heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij vroeger kampte met een drugsprobleem. Hij was verslaafd aan cocaïne, maar deze dagen moet hij helemaal niets meer van het goedje weten. In een interview met Het Parool gaf hij in 2014 aan dat hij 100 procent zeker wist dat hij nooit meer cocaïne zou gebruiken en dat hij ook niet drinkt. „Ik ben de saaiste rock-'n-roller die er is. Koffie, verder ga ik niet. Waarom zou ik nog gebruiken of zuipen? Vroeger verdoofde ik mezelf omdat ik niet was wie ik moest zijn. Waarom zou ik me nu nog willen verdoven? Ik heb zo'n leuk leven”, aldus de zanger in het interview.

Inmiddels kunnen we van de 37-jarige zanger zeggen dat hij tot op heden nog altijd prima boert als nuchtere artiest. Zo is hij jurylid bij The Voice of Holland, heeft hij een stomende nieuwe relatie met vlogger Bibi Breijman en werd op 9 november 2017 bekend dat de zanger voor de tweede keer mee doet aan het Eurovisiesongfestival in 2018. Broodjenuchter!

Ferry Doedens

Ferry Doedens. / ANP

Ook acteur Ferry Doedens kampte met een cocaïneverslaving. In een aflevering van Van Der Vorst Ziet Sterren gaf Doedens aan bijna dagelijks cocaïne te hebben gebruikt. Dat kwam hem duur te staan, want de acteur werd in 2015 ontslagen bij GTST vanwege het ‘niet naleven van bepaalde afspraken.’

Later bleek zijn verslaving de grote boosdoener. Eerst kwam Doedens een aantal keer te laat op de set en uiteindelijk volgde de spreekwoordelijke druppel op de laatste opnamedag voor de zomer. De avond ervoor had de blonde acteur gedronken en drugs gebruikt, waardoor hij aan het hakkelen was met de teksten. Niet veel later volgde zijn ontslag. „Ik zag mijn hele carrière in rook opgaan. Ik was zo kwaad op mezelf!”

Toch kwam het goed met Doedens: hij bleef clean en mocht eind 2016 weer terugkeren in de soap waar hij zo geliefd is: Goede Tijden Slechte Tijden, waarin hij tot op heden nog steeds dagelijks te zien is.

Britney Spears

Britney Spears. / ANP

Waar Britney Spears ten tijde van het kaalscheren van haar hoofd voornamelijk een beetje de weg kwijt leek, blijkt achteraf dat de zangeres in 2007 en 2008 ook kampte met een drugsverslaving. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten, meldt TMZ. In een rechtszaak die Britney aanspande tegen haar voormalige vriend en manager Sam Lufti werd Britney's toestand beschreven in 2007, toen zij Lufti ontmoette.

De zangeres lag toentertijd in scheiding, ze was verwikkeld in een voogdijstrijd en had het contact met haar ouders verbroken. Bovendien worstelde Britney, zo blijkt uit de documenten, met een drugsverslaving. In documenten wordt van een speedverslaving gesproken.

Het werd in ieder geval niet de ondergang van de megapopulaire artiest uit de 90’s en 00’s. Ze scoorde nog dikke hits met Circus en Scream & shout en kreeg een eigen show in Vegas. Dat bleek goed te bevallen, want begin dit jaar werd bekend dat Spears wederom in Vegas neerstrijkt met een eigen show in het MGM Park Theater in 2019. You go girl!

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan. / ANP

Iedereen weet zo’n beetje dat Lindsay Lohan ook behoorlijk wat drugsincidenten op haar lijstje heeft staan. In 2007 belandde zij in een afkickkliniek en kwam zij meerdere malen in financiële problemen (tevens de reden waarom zij uiteindelijk in de Amerikaanse Playboy besloot te staan, zijn de roddels). Ook werd Lohan meerdere keren gearresteerd voor onder andere rijden onder invloed.

Inmiddels heeft Lohan zich redelijk uit de sores weten te redden. Zo rondde ze recent de opnames af voor de show Sick Note, heeft ze haar eigen beauty- en make-uplijn en een eigen nachtclub in Athene, met plannen voor nog een exemplaar op Mykonos. Ook is ze bezig met plannen voor een eigen eiland in het The World-project in Dubai, waar zij nu woont. En waar ze het overigens heerlijk vindt, gezien het feit dat paparazzi in Dubai verboden zijn, aldus de ster in de show Wendy, van Wendy Williams, een Amerikaanse televisiehost. Misschien een goede plek voor Barbie om naartoe te verhuizen?

Georgina Verbaan

Georgina Verbaan. / ANP

Ook Georgina Verbaan kampte in het verleden (in haar tijd bij Goede Tijden Slechte Tijden) met een iets te grote hang naar cocaïne, meldde ze onder andere in 2014 bij Van Der Vorst Ziet Sterren. Overigens was de actrice niet superblij met het feit dat juist die uitspraak die ze deed in de televisieshow tientallen keren herhaald is.

„Mijn verslaving is een splinter van wat ik in mijn leven heb meegemaakt”, zei ze in een interview in Story. „Al jaren heb ik een streep onder dat verleden gezet. Peter van der Vorst vroeg ernaar en toen heb ik maar eerlijk antwoord gegeven. Maar ik vind het vreselijk dat ze die lelijke promo continu lieten zien.”

Inmiddels kunnen we inderdaad concluderen dat een cocaïneverslaving nou niet bepaald het enige is dat Georgina Verbaan ooit heeft bereikt. De actrice speelde in tientallen films en series als Dokter Tinus, Klem, Mannenharten en De marathon. Ook speelde ze diverse keren mee in toneelstukken en is ze binnenkort te zien in Vier handen op één buik. Die associatie met drugs is ze dus wel kwijt tegenwoordig.

