Gouden Loeki 2017: de favorieten van Harry Piekema

Televisiereclames bestaan er in vele vormen en niveaus. De meeste mensen vinden het gros verschrikkelijk, maar soms komen er enkele pareltjes voorbij. Sommige hiervan worden beloond met een nominatie voor de Gouden Loeki. Afgelopen dinsdag werden de tien genomineerden bekendgemaakt.

Metro sprak met Harry Piekema, de man die tien jaar lang het gezicht was van Albert Heijn, over wie dit jaar de grootste kanshebbers zijn voor het gouden leeuwtje dat ervoor nodig is om een commercial 'goed' te maken. Piekema zelf won een Gouden Loeki 2014 voor de afscheidsreclame van AH. Hij ontving eveneens een oeuvreprijs in 2008.

De gouden Loeki wordt elk jaar uitgereikt aan de beste reclame ©STER

Ohra en Plus

Tussen de genomineerden van de Gouden Loeki van dit jaar ziet Harry Piekema twee grote kanshebbers. „De eerste is het 'hond-tegen-kat'-filmpje van verzekeraar Ohra. Deze vind ik heel erg goed. Je voelt mee met de dieren en het verhaal is superscherp. En dat is knap omdat het dieren zijn en geen mensen. Dit filmpje heeft een duidelijke boodschap die bovendien niet afleidt.” Hij vindt dat Ohra erg goed bezig is met haar spots. „Ook de tandarts-reclame stond op de shortlist. Deze heeft eigenlijk dezelfde sterke boodschap. De herhaling werkt erg goed.”

„De andere kanshebber vind ik de commercial van de Plus over de kerstwens van een kind met gescheiden ouders om samen te gaan gourmetten. Hoewel een duidelijke emotie voelbaar is, wordt de reclame niet sentimenteel. Dit filmpje is erg goed gemaakt en er wordt erg sterk en klein in geacteerd.” De kerstspot van de supermarkt past volgens hem in de trend dat steeds meer bedrijven met hun reclameboodschappen maatschappelijke thema's aan de kaak stellen.

Goede reclames

Volgens Piekema kan je met reclamefilmpje bijzonder veel kanten op. „Je hebt een breed scala aan mogelijkheden er is niet zoiets als een gouden regel voor goede commercials. Wel is het belangrijk dat het filmpje herkenbaar en invoelbaar is. Ook moet de boodschap makkelijk te volgen zijn voor de kijkers.”

Reclamefilmpjes met humor doen het volgens de acteur ook goed. „Humor kan geweldig werken, maar ook hier moet herkenbaarheid terugkomen. Het is meer dan alleen gekkigheid. Sommige telecomproviders doen dit biivoorbeeld. Een goed filmpje is niet te schreeuwerig.”

Frisse variatie

Sommige bedrijven kiezen ervoor om vaste personages in hun reclames te laten spelen. Piekema deed dit zelf ook jarenlang voor de Albert Heijn, toch is het ene bedrijf hier succesvoller in dan het andere. „Variatie is hierin het toverwoord. Omdat de personages in meerdere filmpjes een rol spelen, moet je als maker elke keer weer fris zijn. Wat hier erg goed bij helpt, zijn personages die in meerdere situaties inzetbaar zijn. Hierdoor kunnen zij veel meer inhaken op verschillende settings. Dat deed ik in mijn rol van supermarktmanager ook.”

Een goed voorbeeld van een reclamereeks, die met vaste personages werkt, vindt Piekema de Jumbo. „Omdat zij voor een gezin kiezen, kunnen ze vanuit het perspectief van elk gezinslid een invalshoek bedenken. Je kan alle kanten op met meerdere generaties. Een gezin kan immers heel veel verschillende dingen beleven en is herkenbaar.”

De acteur is blij met het feit dat Maaike Meyers, de moeder des huizes, de laatste tijd een prominentere rol speelt. „Hierdoor komt de focus minder op alleen Frank Lammers te liggen en heb je veel meer opties.”

Leven na Albert Heijn

Met de 58-jarige Piekema zelf gaat het na zijn rol in de AH-reclames erg goed. Hij speelt tegenwoordig heel veel verschillende rollen en is hier erg content mee. „In de theatervoorstelling van Borgen speel ik bijvoorbeeld een extreemrechtse politicus, dat is heel iets anders dan die goedlachse Albert Heijn-manager.” Naast theatervoorstellingen speelde hij ook de rol van vader in de vorig jaar verschenen jeugdfilm De Familie Slim.

Harry Piekema in Borgen ©NNT, YouTube still

Ster Gouden Loeki 2017

Stemmen op de Gouden Loeki kan tot en met maandag 22 januari via de officiële website. Hier kan je ook de andere genomineerde spotjes bekijken. De uitslag wordt op woensdagavond 24 januari in Theater Carré bekend gemaakt.