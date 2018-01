Gordon per ongeluk in het rood op Golden Globes

Gordon had de dresscode voor de Golden Globes even gemist... Voor de 75ste editie van de awardshow, die geheel in het teken stond van #MeToo, werden sterren opgeroepen om in het zwart te verschijnen. Dit uit protest tegen seksueel wangedrag in de film- en tv-wereld.

Maar Gordon kwam aan in een rood pak. ,,Ik schaamde me dood. Iedereen was in het zwart, kom ik daar aan in het rood", vertelde Gordon gierend op Radio 538. Gordon, die duidelijk te diep in het glaasje had gekeken, was meegenomen door een journalist van het Belgische Nieuwsblad. ,,Dat je daar als Nederlander bent, is geweldig."

Winnaars

De Brits-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri was de grote winnaar bij de uitreiking. De film won vier prijzen, waaronder die voor beste film in de categorie 'drama'.

En ook Oprah Winfrey viel in de prijzen: ze won de oeuvreprijs Cecil B. de Mille-award. Haar speech, waarin ze sprak over #MeToo maakte veel indruk. ,,Ik ben heel trots op alle vrouwen die zich sterk genoeg voelden om hun persoonlijke verhalen te delen", zei Winfrey. ,,Er zal een dag aanbreken waarop vrouwen en mannen zullen opstaan die ervoor zorgen dat niemand ooit nog me too hoeft te zeggen."

Een aantal actrices nam een activiste mee als gast. Michelle Williams had Tarana Burk uitgenodigd, de oprichter van de #MeToo-beweging op social media. Emma Stone nam oud-tennisster en activiste Billie Jean King mee, die ze speelt in Battle Of The Sexes.

