Gaz uit Geordie Shore vader van een zoontje

De Engelse realityster Gary "Gaz" Beadle (29) is vader geworden van een zoontje. Dat heeft de populaire ster van het MTV-programma Geordie Shore en zijn vriendin Emma McVey bekend gemaakt via social media.

Paniek

"Wow! Dat een tof gevoel. Geen woorden kunnen omschrijven hoe het is om onze zoon te ontmoeten", aldus MTV-ster. "Ik kan niet geloven dat ik vader ben geworden. Ik heb gehuild, ik heb gelachen, ik was in paniek, maar ik zal er altijd voor hem zijn."

Ex-vriendin en ex-Geordie Charlotte Crosby was één van de eerste die haar felicitaties overbracht aan het stel.

Kate Middleton

De bevalling vond plaats in hetzelfde ziekenhuis als Kate Middleton. Met de moeder zou het goed gaat. De kersverse ouders hebben nog niet bekend gemaakt wat de naam van hun kindje is.

Geordie Shore

Vorige week was de start van een nieuw seizoen van Geordie Shore op MTV. Voor het eerst sinds de start in 2011 was Gaz, de grootste versierder van het programma, geen onderdeel van de cast. Hij hield de afgelopen maanden zijn miljoenen fans wel op de hoogte van de zwangerschapsperikelen van zijn vriendin en hem.