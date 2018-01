Fox werkt toch aan nieuw seizoen Prison Break!

Goed nieuws voor alle Prison Break fans! Als we Michael Thorn, de entertainmentbaas van de Amerikaanse zender Fox mogen geloven komt er een nieuw seizoen van de serie!

Thorn liet aanfilmsiet Deadline het volgende weten: ,,We zijn een nieuwe serie afleveringen van Prison Break aan het ontwikkelen. Daar zijn we heel enthousiast over. Als we meer weten dan maken we dat bekend. Maar het is zeker dat we er aan werken."

via GIPHY

Prison Break keerde in april vorig jaar terug op de buis, maar het zou destijds echt bij één seizoen blijven. Prison Break kwam in 2005 voor het eerst op televisie. In de Verenigde Staten heeft de serie twee nominaties voor een Golden Globe en een prijs voor Favorite New TV Drama ontvangen.