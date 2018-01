Dinsdag was ze te zien in het BNN-programma ‘First Dates’, de dagen daarna las ze de meest vreselijke woorden op haar beeldscherm. „Ik heb enorm veel dreigberichten binnen gekregen, dingen zoals ‘Ik hoop dat je stopt met ademen'”, vertelt Pascalle aan Metro.

Pascalle leek in de datingshow nogal een typetje. Vooral over bakkies koffie is ze erg te spreken. Ze vraagt haar date Clint of hij ‘s ochtends een bakkie koffie voor haar zou zetten als hij kan uitslapen, terwijl zij vroeg naar haar werk moet. De beduusde date is nogal overdonderd en vraagt of Pascalle iets mankeert aan haar handen.

Moeite met terugzien

Bij veel kijkers zorgde de date voor hilariteit, maar Pascalle zelf vertelt dat ze moeite heeft gehad met het terugzien van de aflevering. „De focus ligt overduidelijk op mij in de aflevering. De manier waarop dit in beeld is gebracht, had ik niet verwacht.” Van alle dates die deze aflevering aan bod komen, blijven Pascalle en Clint wel hangen. Ook is op de Facebook-pagina van BNN een fragment online gezet met de uitspraken van de 22-jarige.

Waarom ze dit soort dingen dan ook zegt? „Mijn uitspraken over koffie komen voort uit mijn droge en nuchtere humor. Sommige mensen begrijpen dat en anderen nemen dit veel te serieus. Wat ik daarvan vind? Eigenlijk niet zoveel, iedereen heeft toch wel zijn eigen mening.” En dat heeft ze gemerkt ook. De retail medewerkster heeft enorm veel dreigberichten binnengekregen. Vooral de reacties op social media laten haar schrikken.

Social media

„Veel mensen geven een oordeel over een situatie waar ze niet bij zijn geweest of over een persoon die ze niet kennen. Dat vind ik wel echt kortzichtig van veel mensen. Social media is wat dat betreft echt het afvoerputje van de maatschappij waar iedereen zijn shit kan storten over anderen. Ik schrik ervan en vind het vreemd. Tv blijft tv en dat vergeten mensen soms.”

Na de uitzending is er geen contact meer geweest tussen de nuchtere Hilversumse en haar date Clint. Volgens Pascalle staan de twee daar gelijk in. In de uitzending is te zien dat Clint geen drankje meer wil drinken met de dame, maar haar nog wel drie kussen geeft. Pascalle vindt dat nep en zegt: „Doe mij maar gewoon de echte Clint.”

Verzoekjes

Ondertussen zijn er wel heel veel mannen die maar al te graag een koffietje zouden zetten voor de blonde schone. „Ik heb enorm veel verzoeken van mannen binnengekregen. Om samen te vloggen over koffie, tot een bakje koffie samen zetten op Ibiza. Dat vind ik wel humoristisch!”

