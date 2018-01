Filmwereld op de barricades

De Oscars en de Golden Globes worden steeds meer gebruikt als politiek platform door actrices en acteurs.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey kreeg tijdens de Golden Globes afgelopen weekend een oeuvreprijs uitgereikt en sprak in haar speech steun uit voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van misbruik of geweld. „Er zal een dag aanbreken waarop vrouwen en mannen zullen opstaan die ervoor zorgen dat niemand ooit nog me too hoeft te zeggen”, aldus Winfrey die een staande ovatie kreeg. De Golden Globes 2018 stonden dan ook in het teken van #MeToo. Al op de rode loper namen actrices een standpunt in. Zij waren vrijwel allemaal in het zwart gekleed en acht van hen hadden vrouwenrechtenactivisten uitgenodigd op het gala in Beverly Hills.

Meryl Streep

Ook vorig jaar was er een vrouw die de show stal tijdens de Golden Globes toen ze haar oeuvreprijs in ontvangst nam. Meryl Streep greep de kans aan om de pers op te roepen vrijheid, waarheid en waardigheid hoog in het vaandel te houden. Aanleiding was Donald Trumps imitatie van een gehandicapte journalist tijdens een van zijn verkiezingsbijeenkomsten. „Het brak mijn hart toen ik het zag en ik kan het nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen, want het was geen film, het was echt.” Volgens Streep moedigt Trumps gedrag andere mensen aan om zich net zo te uiten. "Gebrek aan respect nodigt gebrek aan respect aan. Geweld zet aan tot meer geweld", aldus de actrice, die vervolgens opriep om de persvrijheid in stand te houden.

Michael Moore

Donald Trump is niet de eerste Amerikaanse president die te grazen werd genomen door de filmwereld. In 2003 mocht filmmaker Michael Moore een Oscar in ontvangst nemen voor zijn documentaire Bowling for Columbine. In plaats van de normale bedankjes, ging hij tekeer tegen George W. Bush en de Amerikaanse bemoeienis in Irak: „We leven in fictieve tijden met fictieve verkiezingsuitslagen die tot een fictieve president leiden. We leven in een tijd waarin een man ons de oorlog instuurt om fictieve redenen. We zijn tegen deze oorlog, Bush. U moest zich schamen, meneer Bush, u moest zich schamen!” Zijn speech werd ontvangen door zowel boe-geroep als applaus in de zaal.

Marlon Brando

Spreken is zilver, zwijgen is goud en dat goud wordt platina als je helemaal niet op komt dagen. In 1973 ontving Marlon Brando voor de tweede keer in zijn carrière een Oscar voor zijn rol in The Godfather van Francis Ford Coppola. De acteur weigerde echter naar Hollywood te gaan om de begeerde prijs in ontvangst te nemen. Hij stuurde een jonge Apache-Indiaanse, Sacheen Littlefeather. Zij nam de prijs voor hem in ontvangst en verkondigde vervolgens dat Brando ‘deze eer weigert omwille van de manier waarop Indianen in films, op tv en in Wounded Knee behandeld zijn’. In die tijd werd de stad Wounded Knee in South Dakota bezet door Sioux Indianen die een verbetering van de levensomstandigheden in de reservaten eisten.

