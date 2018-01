Facebook wil bierdouche voor Boef op Noorderslag

Rapper Boef ligt flink onder vuur. De rapper die drie vrouwen die hem een lift gaven uitmaakte voor ‘kechs’, kan wat zijn critici betreft een bierdouche verwachten op het Groningse festival Noorderslag.

Een hoop mensen zijn niet gediend van Boef’s uitspraken over vrouwen die alcohol drinken, rokjes dragen en uitgaan. In een Snapchatfilmpje liet hij weten dat vrouwen die dat doen ‘kechs’ zijn. Kech is straattaal voor hoer. Verschillende radiozenders en festivals lieten al weten dat ze de muziek van de rapper niet meer zullen draaien en dat hij niet meer welkom is op festivals als Paaspop.

Actuele stand van muziek

Op Noorderslag blijft hij wel gewoon op de programmering staan. Op de slotdag van het showcasefestival, speelt de rapper in de Kleine Zaal van de Oosterpoort. Festivalorganisator Peter Sikkema laat weten dat de rapper nog gewoon welkom is. „We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij,” zegt hij tegen Omroep Brabant.

Facebookevenement

Daar is niet iedereen het mee eens, met een Facebookevenement tot gevolg. De drie organisatoren wensen Boef een bierdouche. In het evenement roepen ze mensen op om tijdens zijn optreden bier te gooien naar de hiphopper. Bijna 900 mensen zeggen erbij te zijn.

De reacties zijn wisselend op het evenement. „Laten we ons niet verlagen tot het Boef niveau. Deze man hoort geen optreden meer te mogen geven. Het is aan de radiozenders, organisatoren van events om te zorgen dat deze man niet meer aan de bak komt”, laat Jaco weten. „Omdat Heineken deze organisatie sponsort zou het wel sportief van ze zijn als ze ook het smijtbier voor Boef sponsoren”, vindt Marc.

Geen bierdouche meer

Bier gooien is niet iets nieuws op Noorderslag. Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Popprijs konden presentator Giel Beelen, de jury en de winnende artiest ook al een bierdouche verwachten. In 2015 liet Beelen al weten niet blij te zijn met de bierdouche. Ook Ilse de Lange, de winnaar van dat jaar die de douche met open armen ontving, liet destijds weten het niks te vinden.

In 2016 werd de bierdouche afgeschaft. „De tijd is er naar. Het is een beetje voor onze tijd onbedoeld een traditie geworden. Het is niet respectvol richting de artiest en bovendien gaat de apparatuur ervan kapot. Het is mooi geweest," liet een woordvoerder destijds weten. Sindsdien mag er geen bier of andere drank meer mee de zaal in tijdens de uitreiking. Of dat bij de show van Boef dit jaar ook het geval zal zijn, is niet duidelijk. De organisatie laat aan Metro weten daar geen uitspraak over te doen.