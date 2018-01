Dit zijn de 8 verleidsters van Temptation Island

Dolores O'Riordan, de leadzangeres van de Ierse band The Cranberries, is maandag plots overleden. Dat meldt de Ierse omroep RTE. De artieste werd 46 jaar.

Uitgever Lindsey Holmes vertelt dat O'Riordan in Londen was voor een opnamesessie. Maandagochtend werd de politie uit de Engelse hoofdstad gebeld om naar het hotel van O'Riordan te komen. Even later zou zij de zangeres ter plekke dood verklaren. De doodsoorzaak is nog niet bekend.