Dit zijn de 8 verleiders van Temptation Island

Het is al meer dan 20 jaar geleden dat J.K. Rowling het eerste boek van haar wereldberoemde Harry Potter-serie uitbracht. De boeken van de gebrilde tovenaar zijn inmiddels razendpopulair en inspireren daarom menig fan om met hun eigen verhalen te komen. Nu is er zelfs een Harry Potter-film gemaakt door fans. Hij heet Voldemort: Origins of the Heir.