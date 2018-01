Dit rapte Boef tijdens zijn excuses op Noorderslag

Gisteren maakte Boef tijdens Noorderslag nogmaals zijn excuses voor zijn opmerkingen aan het begin van het nieuwe jaar. Tijdens een Snapchat-filmpje noemde hij een aantal vrouwen kechs en later zou hij die uitspraken nog eens onderstrepen. Inmiddels heeft de rapper al meerdere keren zijn excuses gemaakt. Op Noorderslag leek hij het incident definitief te willen begraven. Dat deed hij door de volgende tekst te rappen:

Boef: En ik heb stoornis. Maar ik ben error. Point slash McGregor, de scene ik breng terror. Ik ben een ster hoor. Praat niet in verhoor. M’n lines gaan te ver hoor. Ik kan je zeggen dat ik hele dikke buit sla. Maar ga niks zeggen want daar kunnen ze vanuit gaan. Veel shows ik heb shows tot aan Duitsland. Veel shows ik heb shows tot aan Duitsland.

Faka boy? Waar ben je? Wat ga je doen?

Boef: Bro ik weet het niet de media die geeft me schnoon.

Oja, ik heb gehoord je hebt geen shows meer. Als dat zo doorgaat, dan ben je morgen ook skeer.

Boef: Ja bro, wat ik gedaan heb, dat was stom en dom. Want nu kan ik niet meer vliegen via Cor en Don. Dus nu ga ik fiets betalen voor een beetje zon. Dus deze zomer ben ik wit als je me tegenkomt, misschien koop ik wel een biertje als ik op je feestje kom. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Als je met poezen fokt, ben je de gebeten hond. Het is mijn eigen schuld, maar dingen zijn een beetje krom. Ik vind het raar man, weet je wat ze doen neef? Ik word gecanceld door een festival die niet geboekt heeft. Ik word gecanceld door de radio die mij nooit afspeelt. Ey waja, dat is wat er zich nu afspeelt.

Hey Sof, wat is dit? Vind je mij een kech?

Boef: Ik was dronken schat, ik meende die shit niet oprecht.

Ik vind het geen respect. Je hebt ons echt gekwetst. Als ik het was, had ik jou al langs de weg gezet.

Boef: Nogmaals sorry schat, ik heb het echt beseft. Met één keer sorry is het niet meteen al rechtgezet. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Kan ik het nog goedmaken of heb ik het echt verpest? Ey, kijk, wij rappers zeggen bitches en zo. Maar wij vinden vrouwen echt niet minder of zo. Wat ik zei, dat was fout en dat vinden wij ook. Nu willen ze me tikken op de vingers, hè bro? Kijk, wij rappers zeggen bitches en zo. Maar wij vinden vrouwen echt niet minder of zo. Wat ik zei, dat was fout en dat vinden wij ook. Iedereen maakt fouten en ook ikke mijn bro.

Daarna verklaarde hij zichzelf ook met 'gewone' spraak in plaats van rap: „Groningen luister: wat ik nog aan jullie kwijt wil. Ik wil even een momentje nemen om nogmaals mijn excuses aan te bieden. Of je het gelooft of niet, dat is aan jullie. Wat ik gedaan heb is fout, ik distantieer mij ver van wat ik heb gezegd. Maar ik zal nooit jullie ideale schoonzoon worden. Het blijft gewoon Boef man. "

