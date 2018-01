Dit is de tweede afvaller van Wie is de Mol

Zat je weer op het puntje van je stoel tijdens de tweede aflevering van Wie is De Mol? Heb je al enigszins een idee wie de boel belazert? In aflevering 2 heeft Jean Marc van Tol de strijd opgegeven, en ondanks dat Ron Boszhard een kans had om weer terug te komen in het spel, lieten de overige kandidaten dit niet toe.

Doodmoe

„Ik was veel te moe en wilde er zelf mee ophouden", schrijft van Tol in Dagboek van een afvaller. „De eerste nacht had ik te weinig geslapen door het reizen, de spanning en lallende mensen op straat onder het raam van het hotel. De volgende nachten lukte het me ook niet om te slapen. Ik was dus doodmoe. Maar goed, je gaat toch door, want het is zo leuk om aan WIDM mee te doen".

Maar ondanks dat van Tol het ontzettend leuk vond, werd het hem toch teveel: „Opeens besefte ik dat ik door de vermoeidheid en de stress niet helder genoeg meer was om welke opdracht dan ook nog uit te voeren".

„Ik heb dus – in goed overleg overigens – besloten om te stoppen en naar Nederland terug te gaan. Waarom niet door de test gewoon heel slecht te maken? Ik wilde niet het risico nemen om tóch door te mogen. Bij de eerste aflevering had ik uit eigen ervaring meegemaakt dat er altijd nog een kans was dat iemand de test toch nog slechter maakt dan jijzelf, zoals die arme Ron had gedaan."

