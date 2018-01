Gordon had de dresscode voor de Golden Globes even gemist... Voor de 75ste editie van de awardshow, die geheel in het teken stond van #MeToo, werden sterren opgeroepen om in het zwart te verschijnen. Dit uit protest tegen seksueel wangedrag in de film- en tv-wereld.

Maar Gordon kwam aan in een rood pak. ,,Ik schaamde me dood. Iedereen was in het zwart, kom ik daar aan in het rood", vertelde Gordon gierend op Radio 538. Gordon, die duidelijk te diep in het glaasje had gekeken, was meegenomen door een journalist van het Belgische Nieuwsblad. ,,Dat je daar als Nederlander bent, is geweldig."